"Wall Street prevé grandes beneficios de la guerra contra Hamás"

El diario británico observa que, mientras Naciones Unidas ha advertido que hay evidencias claras de que se han cometido crímenes de guerra en lo que va del conflicto entre Israel y Gaza, Wall Street espera una explosión de ganancias, como lo exhibe una conversación privada entre analista financiertos de bancos de inversión estadounidenses a la que el medio tuvo acceso.En ese sentido, The Guardian advierte que la dramática cifra de muertos por el conflicto —que antes del ataque del martes 31 de octubre a Jabalia, el mayor campo de refugiados en Franja de Gaza, era de más de 8.000 palestinos y más de 1.400 israelíes– "no era una prioridad" para el financerista Cai von Rumohr, director gerente y analista senior de investigación especializado en la industria aeroespacial de TD Cowen, quien celebra en la grabación el pedido al Congreso de 106.000 millones de dólares por parte del presidente Joe Biden para financiar la escalada bélica de su aliado Israel.El analista hacía mención a los beneficios para una empresa aeroespacial y de armas en la que, según precisa el diario, TD Asset Management tiene más de 16 millones de dólares en acciones."Sabes, la situación de Israel obviamente es terrible, francamente, y está evolucionando mientras hablamos", respondió el vicepresidente ejecutivo de tecnologías y director financiero de la compañía, Jason Aiken, según consiga The Guardian. "Pero creo que si nos fijamos en el potencial de demanda incremental que surge de eso, el más importante a destacar tiene que ver con la artillería".Aparte de la insensibilidad de discutir casualmente los beneficios financieros de un conflicto armado con miles de víctimas civiles, los comentarios plantean dudas sobre si los accionistas están cumpliendo con las propias políticas de derechos humanos de sus empresas, apunta el artículo."Ejercemos nuestra influencia llevando a cabo nuestras operaciones comerciales de manera que busquen respetar, proteger y promover toda la gama de derechos humanos, como los descritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", dice la "Declaración sobre Derechos Humanos" de Morgan Stanley."El compromiso de TD [Asset Management] de respetar los derechos humanos se realiza de acuerdo con la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos según lo establecido en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU)", dice la declaración sobre derechos humanos de la firma. "Desde 2018, hemos estado llevando a cabo una revisión de las prácticas y procedimientos actuales y continuamos trabajando para integrar los PRNU en todo el Banco", añade.Cor Oudes, líder del programa de desarme humanitario, conflictos empresariales y derechos humanos de Pax for Peace, una organización no gubernamental con sede en Holanda que aboga por la protección de los civiles contra los actos de guerra, le explicó al diario que los PRNU son ​​claros en su expectativa de que las empresas respeten los derechos humanos a lo largo de su cadena de valor."Si un banco invierte en un productor de armas que suministra armas a Estados que las utilizan para cometer graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, según estos principios rectores, el banco tiene la responsabilidad de actuar para prevenir más violaciones y mitigar el impacto existente sobre derechos humanos", apunta.Sin embargo, The Guardian explica que Wall Street se aprovecha del hecho de que Naciones Unidas no es el árbitro legal que determina si las empresas estadounidenses han participado en violaciones de derechos humanos, sino que lo es el propio Estados Unidos, el principal aliado de Israel y cuyos políticos son parte del complejo industrial militar,Un ejemplo yace en que el actual ministro de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, antes de asumir el cargo era miembro del directorio de la empresa armamentista Raytheon, que el año pasado fue la segunda compañía en recibir el mayor número de contratos desde el Pentágono.Por ello, la experta en finanzas y comercio de armas Shana Marshall, directora asociada del Instituto de Estudios de Oriente Medio en la Universidad George Washington, declaró a The Guardian que "estos analistas [de Wall Street] se sientes seguros al saber que el Gobierno norteamericano nunca interpretará la ley de tal manera que se les impida exportar armas a un país sobre el cual EEUU no tiene un embargo".

