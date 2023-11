Israel llama a Colombia y Chile a condenar al movimiento palestino Hamás

https://sputniknews.lat/20231101/israel-llama-a-colombia-y-chile-a-condenar-al-movimiento-palestino-hamas-1145323239.html

De acuerdo con el portavoz, Israel espera que ambos países "apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de todos los secuestrados". También, Haiat advirtió a Colombia y Chile de que no se alineen "con Venezuela e Irán, en apoyo al terrorismo del Hamás". El 31 de octubre, el presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó a consultas a la embajadora de este país en Israel y remarcó que "si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá". Ese mismo día, el mandatario chileno, Gabriel Boric, anunció una medida similar "ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza". En 1947, la Organización de las Naciones Unidas, con la participación activa de la Unión Soviética, dispuso crear dos Estados: Israel y Palestina, pero solo se creó el primero, el cual, aunque declara que acepta el principio de los dos Estados, no ha liberado definitivamente los territorios palestinos. El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza contra territorio israelí, un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que su país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre inició una incursión terrestre, luego de que las tropas atravesaran las puertas de Gaza, indicó el propio Netanyahu, y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes, según su postura.Desde el 9 de octubre, Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, a donde se desplazan estos días cientos de miles de civiles bajo advertencia de que Tel Aviv concentraría sus fuerzas contra el norte de la Franja.Numerosos países han llamado a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto al fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

