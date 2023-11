Conflicto en Gaza: "Ninguna vida vale más que la otra"

https://sputniknews.lat/20231102/conflicto-en-gaza-ninguna-vida-vale-mas-que-la-otra-1145360868.html

El conflicto en la Franja de Gaza desafía las relaciones internacionales en América Latina. Dialogamos con Héctor Arce, representante de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, fue el primero en la región en cortar vínculos con Israel a raíz del conflicto entre esta nación y el movimiento palestino Hamás, iniciado el 7 de octubre.La escalada de violencia suma más de 9.000 personas fallecidas, en su mayoría niños y mujeres, en Gaza, y más de 1.400 muertos en Israel."Bolivia se ha puesto del lado correcto de la historia, de la defensa de la vida, de los intereses principales que hacen a la humanidad en contra del genocidio y en contra del atentado a la vida. Esto es lo más importante que tienen los seres humanos para la continuidad de su raza", dijo a Telescopio Héctor Arce, Representante de Bolivia ante la OEA.Bolivia ya había roto en ocasiones anteriores las relaciones diplomáticas con Israel. La última fue en 2009, durante el Gobierno de Evo Morales, también por un ataque en la Franja de Gaza.Las relaciones se recompusieron una década después, por orden de la presidenta de facto (2019), Jeanine Áñez, actualmente acusada de genocidio y enfrentando una pena de hasta 30 años de prisión.Por su parte, Chile y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Tel Aviv. En las últimas horas, Argentina se sumó a la posición de los presidentes Gabriel Boric y Gustavo Petro, al condenar la represalia israelí al ataque de Hamás.El país hebreo respondió a la decisión de Bolivia de romper las relaciones entre ambas naciones. Acusó al país sudamericano de "capitular" frente al terrorismo y ante el Gobierno de Irán."Rechazamos categóricamente estas afirmaciones no correspondientes con la realidad. Bolivia no tiene relación con ninguna organización terrorista. El país es amante de la paz", sostuvo el entrevistado."Rechazamos la pérdida humana en todas partes del mundo, el sufrimiento de los pueblos sin importar su nacionalidad. Hemos actuado con urgencia y coherencia, en cumplimiento con nuestra Constitución y con el sentido mayoritario de la nación boliviana: las vidas de los palestinos y palestinas tienen el mismo valor que todos los ciudadanos del mundo. No se puede decir que una vida valga más que la otra", agregó.De los 36 hospitales de la Franja de Gaza, 14 no funcionan, además de dos centros especializados, informó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, en la red social X."Esta experiencia de vida tan lamentable, con la cual los pueblos del mundo siempre se han solidarizado, debería llevarlos a una reflexión en el sentido de proteger la vida y evitar el genocidio", agregó Arce.El sábado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza contra territorio israelí, en un ataque sin precedentes.El primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que su país "está en guerra".Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, a pesar de que el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, sector a donde se desplazan estos días cientos de miles de civiles bajo advertencia de que Tel Aviv concentraría sus fuerzas contra el norte de la Franja.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades y a negociar un alto al fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

