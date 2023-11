https://sputniknews.lat/20231102/rusia-denuncia-ante-la-onu-la-hipocresia-occidental-ante-el-derecho-a-la-autodefensa-de-israel-1145343264.html

Rusia denuncia ante la ONU la "hipocresía" occidental ante el derecho a la autodefensa de Israel

Occidente sigue insistiendo en el derecho de Israel a la autodefensa, que contradice la decisión de la CIJ en 2004, indicó el embajador ruso ante la ONU... 02.11.2023, Sputnik Mundo

Todo lo que EEUU y sus aliados pueden hacer, subrayó, "es insistir en el supuesto derecho de Israel a la autodefensa, aunque como potencia ocupante no tiene tal derecho, como confirmó la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia [CIJ] en 2004".El embajador ruso ante la ONU calificó de hipocresía ese comportamiento de EEUU y sus aliados, que en "otras situaciones piden 'que se respete el derecho humanitario, que se creen comisiones de investigación, que se impongan sanciones a quienes de hecho utilizan la fuerza solo como último recurso para poner fin a años de violencia'".Al prestar atención a la actitud occidental hacia la situación en Gaza y la decisión de la opinión consultiva de la CIJ en 2004, Nebenzia destacó que Rusia reconoce el derecho de Israel a garantizar su seguridad."Solo puede garantizarse plenamente en el caso de una solución justa del problema palestino sobre la base de las conocidas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. No negamos el derecho de Israel a luchar contra el terror. Pero lucha contra los terroristas, no contra los civiles", señaló.Moscú pide a las partes del conflicto que pongan fin al derramamiento de sangre y permitan a los mediadores trabajar en una solución diplomática, reiteró. Al mismo tiempo, Nebenzia se opuso a que el Consejo de Seguridad de la ONU diera carta blanca a Israel para una operación terrestre en la Franja de Gaza.La Opinión Consultiva de la CIJ en 2004Durante la Segunda Intifada, en septiembre de 2000, Israel inició la construcción del muro a lo largo y más allá de la línea verde (el límite demarcado al final de la guerra árabe-israelí de 1949). Sin embargo, el 9 de julio de 2004, 14 de los 15 jueces de la CIJ concluyeron que "la construcción del muro que está levantando Israel, la potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, es contraria al derecho internacional". El Tribunal declaró que Israel debe cesar inmediatamente los trabajos y desmantelar de inmediato lo construido y dictaminó que: La Asamblea General de la ONU, con 150 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, adoptó la resolución exigiendo a Israel que cumpla la opinión consultiva de la CIJ. Entre los que votaron en contra fueron Israel, EEUU, Australia, Micronesia, las Islas Marshall y Palaos, mientras que Camerún, Canadá, El Salvador, Nauru, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Tonga, Uganda, Uruguay y Vanuatu decidieron abstenerse.El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza contra territorio israelí, un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que su país "está en guerra".Desde el 9 de octubre, Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, a pesar de que el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, sector a donde se desplazan estos días cientos de miles de civiles bajo advertencia de que Tel Aviv concentraría sus fuerzas contra el norte de la Franja.

