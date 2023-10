https://sputniknews.lat/20231031/eeuu-no-logra-responder-a-la-pregunta-de-rusia-en-la-onu-sobre-su-rechazo-al-alto-el-fuego-en-gaza-1145276793.html

EEUU no logra responder a la pregunta de Rusia en la ONU sobre su rechazo al alto el fuego en Gaza

Rusia pide explicaciones sobre la postura de EEUU ante el alto el fuego en medio de graves amenazas a la población civil de Gaza, indicó el embajador ruso ante... 31.10.2023, Sputnik Mundo

"Me gustaría hacerle una pregunta al representante de Estados Unidos. Explique, ¿por qué se opone al alto el fuego? ¿Significa esto que Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad, apoya la doctrina de la represalia total en Gaza?", declaró el embajador ruso ante la ONU.Nebenzia advirtió respeto a las diferencias en la retórica de EEUU sobre la cuestión de la población civil en Ucrania y Gaza. "¿Dónde está su simpatía por los civiles, que tan elocuentemente expresa en cada reunión del Consejo [de Seguridad] sobre Ucrania?", planteó el diplomático, añadiendo que la vida de los civiles en aquel país "no está ni de lejos tan amenazada como la de los palestinos en Gaza".Dirigió las mismas preguntas a las delegaciones occidentales en el Consejo de Seguridad, que "vergonzosamente se abstuvieron" de votar todos los proyectos de resoluciones de un alto el fuego en el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, no respondió a la pregunta planteada. En su lugar, afirmó que desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio, "Rusia no ha dejado pasar ni un momento para intentar culpar a Estados Unidos directa o indirectamente de esta crisis". "No es cierto que tengamos responsabilidad alguna por lo que está pasando. Ninguna nación está trabajando más duro que Estados Unidos para resolver esta situación. Y seguimos trabajando más", señaló el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, acusando a Rusia de "no preocuparse por resolver crisis humanitarias". De acuerdo con sus palabras, Estados Unidos seguirá trabajando para aliviar la situación en la región. Nebenzia, por su parte, consideró el comentario de Wood como una confesión. El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza contra territorio israelí en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que su país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre inició una incursión terrestre, luego de que las tropas atravesaran las puertas de Gaza, indicó el propio Netanyahu, y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes, según su postura.Desde el 9 de octubre, Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, a pesar de que el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, sector a donde se desplazan estos días cientos de miles de civiles bajo advertencia de que Tel Aviv concentraría sus fuerzas contra el norte de la Franja.Numerosos países han llamado a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

