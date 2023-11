https://sputniknews.lat/20231102/embajador-argentino-el-unico-activo-de-milei-es-la-novedad-porque-es-un-retroceso-civilizatorio-1145366141.html

"El único activo de Milei es la novedad, porque es un retroceso civilizatorio"

"El único activo de Milei es la novedad, porque es un retroceso civilizatorio"

Con el balotaje a la vuelta de la esquina, el embajador argentino en Chile y excanciller, Rafel Bielsa, analizó en exclusiva el escenario político que enfrenta...

Dos propuestas antagónicas se enfrentarán en las elecciones de este 19 de noviembre y mucha incertidumbre recae en qué será del futuro de la Argentina. Por un lado, Sergio Massa expresa la continuidad del peronismo y Milei, el cambio drástico, por el otro.Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile y excanciller de Nestor Kirchner [2003-2005], es un dirigente peronista, pero que conoce de cerca al candidato opositor, por haber trabajado junto a él en la Corporación América, cuando Milei era asesor económico.“Yo a Javier le tengo afecto. En ese momento, decía que no le interesaba la política y jamás lo vi en el estado de ira o de pérdida de los estribos como lo vi hoy en algunos programas de televisión”, sostuvo.“La oposición propone un retroceso civilizatorio. Es un conjunto de gente que no se sabe bien qué piensa, si las barbaridades que dicen las van a llevar a cabo o son para espantar. Muchos los van a votar por su único activo, que es la novedad, pero pronto dejarán de serlo”, añadió.El embajador apuntó contra los que especulan con las divisas o el abastecimiento de productos. “El nivel de voracidad y avaricia de esos sectores es muy grande. Son capaces de generar corridas del dólar, o retener el combustible: bastó una palabra de autoridad para que aparezca. Eso quiere decir que estaba. Uno no le puede pedir al votante que tenga en cuenta estas cosas, pero si fuera por ellos, el país estaría en llamas”.Admitió que el peronismo tiene su “cuota de responsabilidad” en el desencanto, pero reparó que un Gobierno de Milei sería una “tragedia”. “Los votantes no están en condiciones de enamorarse del peronismo con esta crisis. El peronismo no puede enamorar como en el ‘45, cuando estaban todos los derechos por ganarse. Hoy necesitamos una remoción del bagaje doctrinario, de lo conceptual. Hay que repensar las 20 verdades peronistas”.Israel continúa con su respuesta militar en GazaLos muertos en Gaza ya superan los 9000 y la avanzada israelí sobre territorio gazatí para terminar con la organización terrorista Hamás no parece estar cerca de llegar a su fin. A su vez, Egipto abrió el paso fronterizo de Rafah para evacuar heridos y extranjeros.“Con el mismo horror que vi la masacre de Hamás el 7 de octubre, veo el bombardeo de Israel, que de manera desproporcionada está atacando civiles que no son terroristas sino niños, mujeres, periodistas y trabajadores de la ONU. Me da desesperanza que el mundo no pueda frenar esto", opinó la periodista especializada en seguridad internacional, Melisa Trad."Son las presiones externas las que podrían lograr un cese al fuego. Porque para el gobierno de Netanyahu, esto sería rendirse ante Hamas, y del otro lado tampoco van a parar. Hay potencias que financian lo que está sucediendo y son ellas las que pueden torcer el rumbo", agregó.

