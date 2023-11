Candidato presidencial argentino Milei pierde el apoyo de 11 de sus legisladores electos

"Desde que soy asesor jamás he sido consultado en economía, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativos pinchados, el Vaticano, privatizar los océanos y cosas de [el economista ultraliberal Murray] Rothbard", refirió en alusión a algunas propuestas que se formularon desde La Libertad Avanza.