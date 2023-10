https://sputniknews.lat/20231031/una-especie-de-consejero-el-papel-que-mauricio-macri-quiere-jugar-en-torno-a-javier-milei-1145265315.html

"Una especie de consejero": el papel que Mauricio Macri quiere jugar en torno a Javier Milei

"Una especie de consejero": el papel que Mauricio Macri quiere jugar en torno a Javier Milei

El apoyo del expresidente argentino Mauricio Macri al candidato Javier Milei es una de las novedades de la carrera hacia el balotaje en Argentina. En diálogo... 31.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-31T03:41+0000

2023-10-31T03:41+0000

2023-10-31T03:41+0000

américa latina

mauricio macri

argentina

javier milei

patricia bullrich

política

propuesta republicana (pro)

unión cívica radical (ucr)

💬 opinión y análisis

elecciones generales en argentina (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/0a/07/1116869230_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b703911fb71f0fa8f3d483a5c760a980.jpg

El apoyo de la candidata Patricia Bullrich al libertario Javier Milei de cara a la segunda vuelta en Argentina desnudó el papel crucial que tuvo en la decisión el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), líder de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) y dirigente de Propuesta Republicana (PRO).El expresidente mantuvo un encuentro con Bullrich y Milei previo a que ella anunciara su decisión en conferencia de prensa. En la reunión, que tuvo lugar en la casa del propio exmandatario, sobre la madrugada del miércoles 25, Macri se desempeñó como intermediario entre la excandidata y el libertario.Además, Milei reconoció que ha mantenido charlas regulares con el expresidente. Ese coqueteo incluso le valió a Macri cuestionamientos desde su propio sector, ya que se producía mientras dirigentes de Juntos por el Cambio seguían en carrera hacia el Gobierno.Para el experto, el éxito electoral de Milei y su partido La Libertad Avanza desplaza a Macri del lugar en que el PRO busca consolidarse como uno de los referentes regionales de las nuevas derechas. Por ese motivo, el dirigente ha intentado acercarse en varias oportunidades al líder libertario, incluso antes de las elecciones.Pero el acuerdo también puede resultar beneficioso para Milei. Según Aguirre, Macri también puede ser importante para acercar al presidenciable a "estructuras políticas y vinculaciones nacionales e internacionales" de las que La Libertad Avanza carece y "va a necesitar" en caso de gobernar.¿Apoyo de líderes pero no de partidos?Macri volvió a pedir el voto a favor de Milei en el programa televisivo "Periodismo para todos", aunque admitió que el candidato "es una incógnita" porque "no gobernó" aún. Sin embargo, remarcó que las opciones que tienen los argentinos es "continuar con este sendero decadente [en relación a la continuidad del oficialismo] o introducir un cambio dándole una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado".De acuerdo a Aguirre, el apoyo explícito de Macri se enmarca en una "enorme volatilidad organizacional" que evidencian los partidos políticos en Argentina por los últimos 20 años. En este marco, para el experto, hay una ausencia de mecanismos partidarios claros para resolver determinadas situaciones en la interna de las coaliciones.A esto se suma que el PRO, que lidera Macri, "no era un partido con una estructura partidaria tradicional" desde sus inicios, lo que refuerza el carácter personalista de la política argentina y latinoamericana en general, consideró.En efecto, en lugar de mantener una instancia de deliberación amplia de todo Juntos por el Cambio para decidir qué posición tener ante el balotaje, el apoyo a Milei fue comunicado de manera inconsulta e independiente por Bullrich y su compañero de fórmula Luis Petri. Para Aguirre, el problema radica en que la expresión personal de Macri y Bullrich compromete a su partido, incluso cuando lo hagan a título personal.Una ruptura en la interna de Juntos por el CambioDe acuerdo al experto, Macri "viene comprometiendo la unidad de Juntos por el Cambio desde hace tiempo" y aprovechando la ausencia de instancias de toma de decisión interna. "Si no tenés mecanismos organizacionales que impongan el bien común o el futuro de la organización en algo más que las decisiones de una mesa muy pequeña, se transforman en los intereses de esa minoría", apuntó.Aguirre también señaló que el exmandatario "ha sido titubeante en dar un paso al costado" tras su derrota electoral en 2019. "Parecía que la evolución natural, si es que existe, de la fuerza política era un crecimiento de Horacio Rodríguez Larreta, pero Macri hizo todo lo posible para que eso no sucediera", apuntó.De esta manera, el expresidente ha buscado mantener su liderazgo en la interna del PRO y Juntos por el Cambio, aprovechando la imagen positiva que mantiene, según Aguirre, en "sectores metropolitanos de clases media, media alta", consideró.El politólogo estimó que Juntos por el Cambio está atravesando una potencial ruptura en la que los sectores más "duros" del macrismo apoyarán a Milei, mientras los partidos de la coalición, como la Unión Cívica Radical (UCR) o la Coalición Cívica, aseguran que no respaldarán al candidato libertario.Aguirre consideró que el futuro de la coalición macrista terminará de definirse a partir del resultado electoral, a definirse el 19 de noviembre. Una derrota de Milei podría dejar a Juntos por el Cambio con una mayor influencia de los radicales, mientras una victoria del libertario podría reorientar el partido en función del apoyo y nivel de integración de órganos de gobierno.

https://sputniknews.lat/20231023/el-peronismo-reacciono-gano-y-disputara-con-milei-un-balotaje-clave-para-el-futuro-de-argentina-1145055283.html

https://sputniknews.lat/20231030/crisis-politica-en-la-oposicion-argentina-da-mucha-pena-el-rol-que-esta-teniendo-mauricio-macri-1145263742.html

https://sputniknews.lat/20231026/juntos-por-el-cambio-ha-muerto-se-esperan-nuevos-escenarios-de-poder-politico-en-argentina-1145130311.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

mauricio macri, argentina, javier milei, patricia bullrich, política, propuesta republicana (pro), unión cívica radical (ucr), 💬 opinión y análisis, elecciones generales en argentina (2023)