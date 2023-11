https://sputniknews.lat/20231102/es-broma-la-ue-que-llama-a-remendar-cosas-viejas-quiere-competir-con-la-franja-y-la-ruta-1145354124.html

'Right to repair'. Derecho a reparar. A reparar cosas viejas. Es a lo que se encomienda una Unión Europa que, según el medio español Libremercado, "salta... 02.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-02T16:01+0000

2023-11-02T16:01+0000

2023-11-02T16:21+0000

al contado

ursula von der leyen

bruselas

comisión europea

josep borrell

A remendarPero el problema es que el bloque comunitario no lo está haciendo por la vía de rebajar los impuestos a las reparaciones, sino por la de subírselos y disparar los costes medioambientales de quienes fabrican esos mismos productos nuevos.De acuerdo al medio español, "se trata de uno de los últimos descubrimientos de Bruselas en el mundo del derecho y de los últimos lemas de un ecologismo enloquecido que pretende ahora imponer a la población la reutilización de las cosas viejas y destrozadas, en vez de favorecer un tejido productivo, económico y laboral, que permita a cada cual comprar lo que quiera o parchear lo que le dé la gana. Es más, encima pretende que la población aplauda el hecho de llevar pantalones y calcetines remendados, en vez de ganar dinero suficiente y sin saqueo fiscal como para comprarse unos nuevos", explica Libremercado."Yo creo que tiene sentido, tiene su lógica, dado que la mayoría de los miembros más destacados de la UE, como [el jefe de la diplomacia europea, Josep] Borrell o von der Leyen, tienen que ser reparados, es decir, el derecho a que se reparen lo han impuesto ellos, porque les interesa que les reparen a ellos porque no están muy estropeados", ironiza el analista internacional Fernando Moragón."En la lógica absurda, tiene también una parte malvada de la UE, y es que no olvidemos que los dirigentes de la UE no están al servicio de los ciudadanos europeos, están al servicio de los globalistas norteamericanos, entonces ahí sí tiene sentido. Es decir, ‘cuanto más hundamos a Europa, cuanto más la medievalicemos, la convirtamos otra vez a la Edad Media, más gana EEUU”, avisa el analista.¿Remendando quieren competir con China?En este contexto, previo a la reciente cumbre otoñal del bloque comunitario, algunos de sus dirigentes participaron en la segunda jornada del llamado Global Gateway Forum, un plan de asociación de infraestructuras de los Veintisiete para rivalizar con la iniciativa La Franja y la Ruta de China, en ámbitos como el digital, el clima y la energía, y la sanidad y la educación.Así, Bruselas anunció una serie de nuevos acuerdos de inversión con países en desarrollo de África y Asia. El plan de 300 000 millones de euros, que abarca hasta 2027. Se desarrolla, asimismo, como un instrumento para ampliar la influencia geopolítica del bloque en el mundo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó este proyecto como la mejor opción, en cooperación al desarrollo."Global Gateway consiste en dar a los países una opción, y una opción mejor", explicaba la presidenta de la Comisión. "Porque para muchos países de todo el mundo, las opciones de inversión no solo son limitadas, sino que todas vienen con mucha letra pequeña y un precio muy alto. A veces es el medio ambiente el que paga el precio. A veces son los trabajadores, a los que se despoja de sus derechos. A veces se trae a trabajadores extranjeros, y a veces es la soberanía nacional la que se ve comprometida".

