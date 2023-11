https://sputniknews.lat/20231102/israel-ataca-el-libano-como-respuesta-al-lanzamiento-de-un-misil-desde-ese-pais-1145339599.html

Israel ataca el Líbano como respuesta al lanzamiento de un misil desde ese país

Israel ataca el Líbano como respuesta al lanzamiento de un misil desde ese país

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) atacaron a presuntos terroristas que dispararon un misil tierra-aire desde el Líbano contra un dron del país hebreo. 02.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-02T02:51+0000

2023-11-02T02:51+0000

2023-11-02T02:51+0000

defensa

israel

líbano

fuerzas de defensa de israel (fdi)

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

hizbulá

franja de gaza

hamás

palestina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144562389_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94aeb31eafbfc0e6aa2326f0c6c624a9.jpg

"Esta noche se ha lanzado un misil tierra-aire desde el Líbano contra un vehículo aéreo no tripulado de las FDI. En respuesta, las FDI atacaron la célula terrorista que lanzó el misil y el lugar de lanzamiento", aseveró la dependencia militar en Telegram. "El dron no sufrió daños. Además, se identificaron varios lanzamientos desde el Líbano hacia la zona de Har Dov y el monte Hermón, en el norte de Israel. Cayeron en zonas abiertas. La artillería de las FDI atacó el origen de los lanzamientos en respuesta", abundaron los uniformados de Israel.Esta no es la primera vez que fuerzas israelíes hostilizan el Líbano, en el marco de la última escalada de violencia en el Levante mediterráneo. El 28 de octubre las FDI anunciaron que atacaron objetivos específicos del grupo islamista Hizbulá en suelo libanés, en respuesta a supuestos cohetes que salieron de ese país del Oriente Medio en contra de la nación hebrea."En respuesta a los lanzamientos desde territorio libanés el día anterior, aviones de combate de las FDI atacaron recientemente varios objetivos militares de la organización terrorista Hizbulá en territorio libanés", informó el portavoz del Ejército de ese país, el general de brigada Daniel Hagari.Durante el ataque, dijo, fueron destruidas infraestructuras y puestos de observación del grupo radical, que ya ha amenazado con entrar de lleno al conflicto palestino-israelí si continúan las ofensivas de Tel Aviv en contra de la Franja de Gaza, que han cobrado la vida de casi 9.000 palestinos, casi la mitad menores de edad.La dependencia militar de Israel indicó previamente que tres cohetes lanzados el 28 de octubre desde el Líbano impactaron en zonas abiertas de su país."Tras el informe inicial sobre las sirenas que sonaron en Margaliot, en el norte de Israel, tres cohetes, lanzados desde el Líbano hacia Israel, cayeron en zonas abiertas", detallaron las autoridades.Tel Aviv y Beirut han comentado que no desean entrar en conflicto. Sin embargo, Líbano es el centro de operaciones de Hizbulá y por ello ha sido objeto de algunos ataques israelíes desde el inicio de la escalada del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás. Analistas de todo el mundo han afirmado que si Hizbulá entra en Gaza para defender a Hamás, las tropas israelíes tendrían serias complicaciones, ya que se trata de una de las milicias mejor entrenadas y equipadas del mundo. "Israel no puede vencer a Hizbulá. Existe una probabilidad real de que si Hizbulá llega con todo lo que tiene, se apoderará del norte de Israel en su totalidad, hasta el mar de Galilea. Siria recuperará los Altos del Golán, y no hay nada que Israel pueda hacer para detenerlo", dijo a Sputnik Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

https://sputniknews.lat/20231101/israel-llama-a-colombia-y-chile-a-condenar-al-movimiento-palestino-hamas-1145323239.html

https://sputniknews.lat/20231101/sea-como-sea-que-termine-la-guerra-en-gaza-israel-ya-perdio-1145327524.html

israel

líbano

franja de gaza

palestina

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, líbano, fuerzas de defensa de israel (fdi), 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, hizbulá, franja de gaza, hamás, palestina, siria