https://sputniknews.lat/20231102/la-respuesta-de-america-latina-ante-una-fuerza-desproporcionada-y-desmedida-de-israel-en-gaza-1145335024.html

Esta es la respuesta de América Latina ante "una fuerza desproporcionada" de Israel en Gaza

Esta es la respuesta de América Latina ante "una fuerza desproporcionada" de Israel en Gaza

El asedio militar a la Franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes no ha dejado indiferente a América Latina. En diálogo con Sputnik, el experto en... 02.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-02T02:25+0000

2023-11-02T02:25+0000

2023-11-02T03:11+0000

américa latina

📰 conflicto palestino-israelí

política

seguridad

gustavo petro

israel

franja de gaza

hamás

benjamín netanyahu

fdi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/02/1145334819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fd71646f24027bdc0d7b046284f126c.jpg

Tel Aviv lleva tres semanas en una ofensiva militar que busca destruir la infraestructura del movimiento armado palestino Hamás en la Franja de Gaza, una escalada que comenzó el pasado 7 de octubre en respuesta a los ataques desde el enclave palestino hacia territorio israelí por parte de ese grupo radical.Desde el inicio de las hostilidades militares por parte de Israel sobre la población civil gazatí, varios países han llamado a Tel Aviv a negociar y sostener un alto al fuego, mientras se multiplican las voces en ámbitos internacionales que demandan una solución definitiva de dos Estados.Los países de América Latina no han estado ajenos al escenario bélico de Gaza y han hecho llamados a la paz desde distintas esferas, siendo la más notoria a la fecha la decisión del Estado Plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel, medida anunciada por la presidencia del país sudamericano el 31 de octubre.Asimismo, La Paz conminó a Israel a establecer un cese al fuego y levantar el bloqueo contra el enclave palestino, "para impedir el ingreso de alimentos, medicamentos y otros recursos de ayuda humanitaria".La postura boliviana ha impactado en el resto de los países de la región, a la vez que los mandatarios de Colombia —aliado histórico del Estado de Israel en la región— y Chile, país con la mayor colonia palestina fuera de Cisjordania, decidieron llamar a consulta a sus embajadores en Tel Aviv.La crítica latinoamericana comenzó "con unanimidad respecto a la condena de la incursión de Hamás sobre territorio israelí, calificándolo de terrorismo, con argumentos válidos si se quiere, porque terrorismo es aquello que infunde el terror, y una incursión de milicias sobre población civil puede entrar en esos términos", aseveró, en conversación con Sputnik, el experto en relaciones internacionales Federico Villanueva.Villanueva destacó la postura del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien llamó a consulta al embajador de su país en Israel.Los votos de Petro "van porque se instaure un poco de paz y donde se reconozca de manera integral al Estado palestino", apuntó el experto. "Lo que generó molestia en parte de la comunidad internacional fue que el presidente de Colombia dijo que el poder mundial trataba de una manera la operación militar rusa en Ucrania y de otra muy diferente la ocupación israelí de Palestina".Petro "demostró valentía" al hacer referencia y condenar los dichos del ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, quien afirmó que "Israel luchaba contra animales humanos".La postura de Petro, "más allá de ser criticada por los Estados Unidos, ha sido muy clara en busca de la paz y de la no agresión, y condenando todos los excesos del ejército israelí", apuntó.En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador "fue por un camino similar, quizás con un poco menos de claridad respecto a la condena de Israel".No obstante, "su presidente se ofreció desde un principio para entablar una posible mesa de negociación de la paz en el lugar de conflagración, oferta que no ha tenido mucha respuesta", identificó Villanueva.Similar movimiento ha sucedido con Brasil y la propuesta del presidente Luiz Inacio Lula da Silva "para iniciar negociaciones, ya que Israel todo el tiempo está negándose a cualquier tipo de camino que sea la resolución por la vida pacífica", subrayó.En el caso de Argentina, Villanueva sostiene que en un principio la cancillería rioplatense "condenó la incursión de Hamás sobre territorio israelí, el asesinato de civiles, la toma de rehenes, donde incluso han perdido ciudadanos argentino-israelíes", aseveró Villanueva.Sin embargo, la postura diplomática argentina ha cambiado hacia la "condena enérgica" a las acciones de Israel, "en especial, luego de los bombardeos del día de ayer sobre un campo de refugiados en la Franja de Gaza", explicó el entrevistado.En el caso de Uruguay, el Gobierno de Luis Lacalle Pou "sigue con sus desorientados virajes diplomáticos, que poco honor le han rendido a las tradiciones diplomáticas del país rioplatense en sus expresiones, cuando evita en la votación de Naciones Unidas pedir el cese de hostilidades mediante la abstención", manifestó el analista internacional uruguayo.Para "poner en contexto" sostiene Villanueva, "en esta conflagración han muerto 1.400 israelíes y ya van muertos más de 8.700 palestinos, casi todos civiles, con más de 3.000 menores de edad, niños y adolescentes", lamentó.La respuesta israelí, tras la declaratoria de guerra contra Hamás por parte de Netanyahu, comenzó con el asedio sobre Gaza, manteniendo al enclave palestino sin provisión de agua ni electricidad y bajo bombardeo aéreo.Israel movilizó a más de 300.000 reservistas para el inicio de la incursión terrestre sobre Gaza, bajo la premisa de que busca destruir la infraestructura de Hamás y liberar a los rehenes israelíes cautivos por el movimiento palestino.

https://sputniknews.lat/20231101/lideres-latinoamericanos-elevan-criticas-a-israel-por-la-situacion-en-la-franja-de-gaza-1145300019.html

https://sputniknews.lat/20231101/colombia-rechaza-acciones-militares-de-israel-en-gaza-1145321231.html

https://sputniknews.lat/20231101/el-comite-de-derechos-del-nino-de-la-onu-condena-muerte-de-mas-de-3500-menores-en-gaza-1145329394.html

https://sputniknews.lat/20231101/sea-como-sea-que-termine-la-guerra-en-gaza-israel-ya-perdio-1145327524.html

israel

franja de gaza

palestina

colombia

bolivia

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, política, seguridad, gustavo petro, israel, franja de gaza, hamás, benjamín netanyahu, fdi, palestina, colombia, bolivia, onu, andrés manuel lópez obrador, argentina