La víspera, un portavoz del COI recordó en un comentario a la agencia dpa, de cara a los Juegos Olímpicos 2024, del "concepto de responsabilidad individual" al que se adhiere la organización. La declaración se produjo en referencia al recrudecimiento de violencia en Oriente Próximo, y el vocero subrayó que "los deportistas no pueden ser considerados responsables de las acciones de sus Gobiernos". "Una vez más, vemos un ejemplo de la parcialidad y la incompetencia del COI que vuelve a demonstrar su sesgo político una vez tras otra. Apoya activamente todo lo que responde a los intereses de los países occidentales, sobre todo de Estados Unidos, y busca encontrar expresiones que respalden esta línea", dijo Lavrov en una entrevista con el periodista Pável Zarubin. En opinión del canciller ruso, el COI se desacreditó mucho a sí mismo de esta manera. Numerosos países condenaron la operación militar rusa en Ucrania que continúa desde febrero 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. En particular, el COI recomendó a las federaciones deportivas internacionales que no permitieran a los atletas de Rusia y Bielorrusia participar en competiciones debido a las hostilidades en Ucrania. Sin embargo, en marzo pasado, el Comité recomendó a las federaciones internacionales permitir que los atletas rusos y bielorrusos que no apoyan la operación rusa en Ucrania ni están vinculados con el Ejército ni fuerzas de seguridad, participen en los eventos deportivos en condición de neutrales. Además, el pasado 12 de octubre, el COI suspendió al Comité Olímpico de Rusia hasta nuevo aviso, debido a la incorporación de los consejos olímpicos de las repúblicas de Donbás y las provincias de Jersón y Zaporizhzhia en el organismo deportivo ruso.

