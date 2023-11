https://sputniknews.lat/20231103/instituto-elcano-reconoce-la-popularidad-de-sputnik-y-rt-en-america-latina-1145387288.html

Instituto Elcano reconoce la popularidad de Sputnik y RT en América Latina

Los servicios Sputnik Mundo y Russia Today (RT) en español tienen una amplia audiencia y son muy populares en los países latinoamericanos a pesar de la... 03.11.2023

Como indica el Instituto Elcano en su artículo en el que analiza las implicaciones geopolíticas y económicas de la presencia rusa en América Latina un año y medio después del inicio de la operación especial en Ucrania, RT y Sputnik están "ampliamente presentes en las redes sociales" y sus programas en español "gozan de un alto nivel de atención en gran parte de América Latina".Esto sucede, según los autores del informe, pese a que, "la estrategia informativa rusa en América Latina se centra en culpar de cualquiera de los problemas políticos, sociales o económicos en la región a los países occidentales, especialmente EEUU", admiten que los medios rusos RT y Sputnik Mundo, con programas en español son "muy seguidos en buena parte de América Latina" y tienen "una intensa presencia en las redes sociales". Al mismo tiempo, como ya es costumbre entre los medios y analíticos occidentales, no escatimaron en acusaciones sin fundamento o prueba alguna sobre la difusión de "propaganda y narrativas falsas". Además, igualmente sin dar ningún ejemplo o prueba específicos, el profesor en Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Galán Cordero, afirma que RT y Sputnik, prohibidos en la UE desde 2022, poseen "un ecosistema de propaganda completo, una colección de canales y plataformas de comunicación, oficiales y no, para crear y amplificar narrativas falsas"Los autores del informe también observaron que RT en español es más exitosa que cualquier otro servicio de RT en alguna de las lenguas en que se difunde, como inglés, árabe, alemán y francés. Agregaron que esto muestra su popularidad en América Latina y la importancia que da Rusia a los hispanohablantes en su política informativa internacional.En cuanto a las redes sociales, Twitter (ahora X) es de las más importantes. RT en español, continúa el informe, es el tercer dominio más visitado en Twitter basándose en los posts en español sobre Ucrania y Sputnik está en el top 15.Añadieron que Twitter no es el único éxito de RT en español, en Facebook (red social de la compañía Meta, prohibida en Rusia por extremista), tiene 18 millones de seguidores y antes del bloqueo de sus canales en YouTube, RT en español tenía seis millones, mientras su servicio en inglés tenía menos de cinco.Los autores del informe indicaron que RT en español cuenta con una plantilla de más de 30 periodistas en América Latina, mientras CNN en español tiene menos de 20 y CNN Latino cerró sus instalaciones en Los Ángeles y Miami, desde donde emitía sus programas de televisión para los hispanos de EEUU. A principios de marzo, Bruselas ya prohibió difundir cualquier contenido de los medios rusos RT y Sputnik, en respuesta a la operación militar rusa en Ucrania. La normativa suspende cualquier licencia o autorización de radiodifusión, acuerdo de transmisión y distribución celebrado con dichas entidades, entre ellas RT, Sputnik y sus filiales.Los países europeos, que imponen sanciones a los medios de comunicación rusos RT y Sputnik, están violando los compromisos internacionales en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.En julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que los países occidentales estaban cerrando RT y obstaculizándola porque tenían miedo de la verdad."Cierran por todas partes nuestro, de hecho, único recurso dirigido al público occidental, Russia Today. Lo cierran por todos lados, crean obstáculos, tienen miedo a la verdad", afirmó Putin.

