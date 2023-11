https://sputniknews.lat/20231103/la-caida-de-europa-sigue-viento-en-popa-la-pobreza-llama-a-nuestras-puertas-1145393114.html

La caída de Europa sigue viento en popa: "La pobreza llama a nuestras puertas"

La caída de Europa sigue viento en popa: "La pobreza llama a nuestras puertas"

Al borde de la recesión. Allí mismo se encuentra la economía de la eurozona a causa del impacto de la inflación, la subida de tipos de interés decretada por el... 03.11.2023, Sputnik Mundo

Economía europea 'en su línea': el PIB cae en el tercer trimestreDurante el tercer trimestre del año, el producto interior bruto [PIB] de la eurozona cayó un 0,1%, frente al crecimiento del 0,2 % experimentado durante el trimestre anterior. Esto supone su primera contracción desde que se decretaron los confinamientos y las restricciones a la actividad económica durante la pandemia del Covid-19.Según datos preliminares de la oficina comunitaria de estadística Eurostat difundidos esta semana, la economía de los países que comparten el euro, también comparte la caída: ha pasado de crecer el 0,2% entre abril y junio a retroceder una décima.Desde Eurostat apuntan que estos datos son preliminares y éstas utilizan para su cálculo fuentes "incompletas" y "sujetas a más revisiones". Sin embargo, de confirmarse el dato negativo, la zona euro se asoma a una recesión técnica [dos trimestres consecutivos con caídas de su PIB] en un contexto de alta inflación y fuertes subidas de los tipos de interés para combatirla, lo que afecta negativamente al crecimiento económico.Europa 'no está sola'Mientras, del otro lado del Atlántico, las cosas no están mejores. La economía canadiense se estancó por segundo mes consecutivo en agosto a consecuencia de los altos tipos de interés, la elevada inflación, la grave temporada de incendios forestales y la sequía en varias regiones del país, indicó este martes el organismo público Estadísticas Canadá [EC].La situación de Canadá, que no es aislada, demuestra que la debacle económica del Occidente colectivo se está expandiendo. "La pobreza llama a nuestras puertas", reflexiona en este sentido el experto. Abunda que "ya sabíamos que la pobreza estaba entre nosotros. […] En la Canadá de [el primer ministro, Justin] Trudeau, ese paradigma de ese bienestar progresista donde todo lo imaginable es posible, y que da lecciones de moral al sur de América y a otros continentes, la pobreza llega y las palabras bonitas sobre tolerancia y diversidad, pueden ser perfectamente necesarias, pero no dan de comer a una población que estaba acostumbrada a que los recursos fueran prioritariamente para ellos", concluye el Dr. Sergio Fernández Riquelme.

