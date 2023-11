https://sputniknews.lat/20231103/putin-sobre-la-situacion-en-crimea-en-2014-era-necesario-proteger-a-la-gente-de-la-escoria-nazi-1145388993.html

Putin sobre la situación en Crimea en 2014: era necesario proteger a la gente "de la escoria nazi"

En caso de que las relaciones con Ucrania se hubieran desarrollado positivamente y si los rusos y su cultura no hubieran sido oprimidos y no se hubieran dado... 03.11.2023, Sputnik Mundo

internacional

vladímir putin

rusia

crimea

ucrania

En sus palabras, en aquella situación era necesario proteger a la gente rusoparlante "de esta escoria nazi"."A condición de que tuviéramos relaciones con la Ucrania fraternal, sigo hablando de la Ucrania fraternal —nuestra composición étnica es fraternal en el sentido literal de la palabra—, normal, moderna, amistosa, a nadie se le ocurriría emprender acciones relacionadas con Crimea", expresó el mandatario ruso."Si todo fuera bien allí, si el pueblo ruso, la lengua rusa, la cultura fueran tratados con normalidad, si no hubiera golpes de Estado, ¿se le ocurriría a alguien en Rusia actuar en Crimea del mismo modo que lo hicimos nosotros? Por supuesto que no", aseguró Putin en una reunión con miembros de la Cámara Pública de Rusia.Putin recordó que durante el período soviético Ucrania se formó en gran medida a expensas de las tierras rusas."Eso fue lo que pasó, y la Rusia moderna lo aceptó tras el colapso de la Unión Soviética, pero cuando empezaron a exterminar todo lo ruso —son, por supuesto, cosas escandalosas—. Y al final declararon que los rusos no son una nación autóctona en estas tierras, es un despropósito total, y paralelamente comenzaron a exterminar a los rusos en Donbás y con el aplauso de Occidente", destacó.Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques a la península de Crimea desde que Rusia iniciara en febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Crimea se escindió de Ucrania después del golpe de Estado sucedido en ese país. La península se reincorporó a Rusia tras celebrar un referéndum en marzo de 2014 en el que la mayoría aplastante de la población —más del 96%— avaló esa opción.Ucrania se negó a reconocer la voluntad popular de los habitantes de Crimea y sigue considerando la península parte de su territorio."Debemos ser independientes en todos los sentidos"Cuanto más fuerte sea Rusia en el plano técnico-militar y en otros ámbitos, menor será el deseo de excluir al país de cualquier unión internacional, afirmó Putin."Y también en el ámbito militar quieren derrotar a Rusia, en el campo de batalla. Ahora cantan otra canción, hablan diferente. Esto no significa que tengamos que comportarnos agresivamente, sino que debemos ser, en todos los sentidos de la palabra, soberanos, independientes (...) Cuando seamos autosuficientes, habrá menos gente dispuesta a excluirnos de cualquier organización. Y cada vez habrá más dispuestos a disculparse e invitarnos a trabajar juntos. En una gran variedad de áreas de actividad", dijo.El presidente señaló que "ser soberano e independiente" también significa que la economía rusa y la producción real deben estar vinculadas a la economía mundial, no obstante, en términos de componentes clave, la economía debe ser autosuficiente y permitir al país no solo sobrevivir, sino también avanzar.

crimea

ucrania

