Síntomas de las muelas del juicio: ¿qué hacer si te salen?

Síntomas de las muelas del juicio: ¿qué hacer si te salen?

A qué edad y cuáles son los síntomas de la aparición de las muelas del juicio, cuándo extraerlas, cuánto dura el dolor y si se infecta e inflama al sacarlas.

2023-11-03T14:20+0000

estilo de vida

dientes

💗 salud

Muela del juicioEste molar es la octava muela de la fila, si contamos a partir de los dientes incisivos centrales. Cada persona tiene cuatro muelas del juicio. Dos de ellas se encuentran en el maxilar inferior y las otras dos en el superior. Estas molares recibieron este nombre específico debido a que aparecen mucho más tarde que las demás.¿Qué es una muela del juicio?Las muelas del juicio no se diferencian mucho de los demás molares. Si las comparamos entre sí en función de su ubicación en el maxilar superior e inferior, se destacan las siguientes características:• los molares inferiores de los ochos de ellos tienen numerosos canales de raíces;• debido a la mayor densidad ósea del maxilar inferior, los dientes son más difíciles de extraer.No existen otras características distintivas.Hay que señalar que dichos dientes se consideran órganos rudimentarios, es decir, aquellos que no tienen una determinada importancia para el organismo. Esto se debe a que en el proceso de evolución, el cuerpo humano experimentó algunos cambios, perdiendo algunas características innecesarias del mismo. La transición a la ingesta de alimentos más blandos y de mejor calidad hizo que las muelas del juicio fueran simplemente innecesarias.¿A qué edad es su aparición?Muchas personas creen que el momento en que aparecen estos molares no depende de la edad de la persona. Esto es un error: las raíces de la muela del juicio empiezan a formarse a los 15-17 años, y la muela del juicio en sí crece por término medio hasta los 30 años. A veces tiene su aparición un poco más tarde o un poco más temprano, y en ocasiones simplemente no aparece en absoluto.Los pacientes mayores de 30 años que acudieron al dentista pensando que les había salido una muela del juicio tenían más probabilidades de padecer pericoronaritis. Se trata de una inflamación de la parte de la encía que cubre la muela como si se tratase de una capucha a medio salir.Cuánto tarda en salirLa aparición de las muelas del juicio puede durar de uno a dos años, causando fuertes dolores.Desgraciadamente, no existe ninguna forma de acelerar su salida. El proceso de aparición puede llevar algún tiempo y depende de muchos factores, como la edad, si existe suficiente espacio dentro de la boca para que la muela aparezca, las características individuales de los dientes, etc.Síntomas de la aparición de las muelas del juicioNo siempre es así, pero es posible que las muelas del juicio salgan sin dolor. Sin embargo, a menudo el proceso va acompañado de molestias, así como de signos que incluyen:Complicaciones de la erupción de las muelas del juicioLos dentistas señalan una serie de razones que obstaculizan la aparición de las muelas del juicio:DiagnósticoEl médico elaborará un plan de tratamiento luego de examinar su salud bucodental y realizar algunas pruebas:Varios factores influyen en la elección de la táctica de tratamiento:Extracción de las muelas del juicioLa extracción de este molar se lleva a cavo con anestesia local o general. Depende del umbral de dolor del paciente, de su estado psicológico, así como de la complejidad de la operación. Además, el médico debe averiguar si el paciente tiene alguna intolerancia individual a determinados componentes del fármaco anestésico.La extracción de las muelas del juicio, como es de esperar, puede ser sencilla o compleja.Una extracción sencilla dura entre 5 y 10 minutos (sin contar el tiempo de espera hasta que haga efecto la anestesia). El médico simplemente afloja y luego saca la muela utilizando instrumentos especiales. Después se sutura o se tapa la herida.La necesidad de suturar es decisión del médico. Los especialistas experimentados prefieren no omitir esta etapa, porque reduce el riesgo de procesos inflamatorios en la cavidad bucal.Una extracción compleja se produce cuando el diente aún no ha erupcionado del todo o tiene las raíces torcidas y ramificadas. Asimismo, hay casos en los que la corona del molar está muy dañada, lo que dificulta bastante su agarre con fórceps.En algunos casos, luego de la anestesia, el médico tiene que hacer una incisión en el tejido gingival, así como perforar el tejido óseo o perforar el diente. Una extracción compleja necesariamente se completa con sutura.No se deben ingerir alimentos sólidos ni líquidos durante el tiempo recomendado por el especialista para permitir la coagulación de la sangre en la zona. Luego de la intervención, puede producirse hinchazón y dolor intenso al desaparecer el efecto de la anestesia. En este caso, es necesario tomar analgésicos recetados por el dentista.La zona de la extracción dental no debe tocarse con la mano ni con la lengua, y al comer debe utilizar otra parte de la boca. Debe abstenerse de fumar durante un día, ya que al hacerlo aumenta el sangrado. Se pueden aplicar compresas de hielo para aliviar la hinchazón. Si el daño en los dientes es más grave, se puede acudir a un dentista para que le informe sobre el método de implantación.Consejos del dentistaLa aparición de las muelas del juicio constituye un proceso biológico complejo. Este fenómeno tiene un impacto muy negativo en los tejidos blandos y óseos. Como resultado de las rupturas se produce inflamación, hinchazón, aumento de la temperatura del cuerpo o de la zona inflamada. También suele ir acompañada de una supuración grave. Cualquier proceso inflamatorio en la región maxilofacial conlleva consecuencias negativas y un gran peligro. Por lo tanto, si aparece dolor e inflamación, se recomienda acudir inmediatamente al médico.No puedes eliminar completamente el dolor por tu cuenta. Solo es posible aliviar sensaciones desagradables temporalmente en casa. He aquí algunas recomendaciones:

