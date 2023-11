https://sputniknews.lat/20231103/tuneles-del-terror-los-riesgos-de-israel-en-gaza-se-vuelven-tridimensionales-1145404495.html

"Túneles del terror": los riesgos de Israel en Gaza se vuelven tridimensionales

"Túneles del terror": los riesgos de Israel en Gaza se vuelven tridimensionales

A medida que las tropas israelíes avanzan para cercar Gaza, se enfrentan a combatientes que salen de debajo de la tierra, ya que el grupo palestino Hamás ha... 03.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-03T22:09+0000

2023-11-03T22:09+0000

2023-11-03T22:09+0000

defensa

israel

franja de gaza

hamás

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/01/1145319362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4960b320efac8476ea84c7b66309fa32.jpg

Aunque Tel Aviv cuenta con tecnología militar de punta, Hamás cuenta con un elemento difícil de derrotar: su red de túneles.En batallas pasadas, esta red subterránea es conocida entre las tropas israelíes como "túneles del terror" y se cree que ahora podrían resultar aún más aterradoras.De acuerdo con un artículo del diario The Washington Post, analistas militares creen que a medida que las fuerzas terrestres israelíes avanzan para rodear Gaza, ambas partes podrían verse inmersas en una "guerra urbana tridimensional". Se considera tridimensional porque puede presentarse con combatientes disparando desde los tejados de los edificios destruidos, desde las calles sembradas de escombros y desde las madrigueras subterráneas.De acuerdo con las autoridades de Israel, hay alrededor de 1.300 túneles, que se extienden a lo largo de 482 kilómetros de la Franja de Gaza, y la describen como una de las redes más complejas del mundo.En una entrevista concedida a dicho medio, el alto dirigente de Hamás, Ali Baraka, afincado en Beirut, afirmó que "los combatientes están bajo tierra, esperando la batalla".El líder afirmó que hay 40.000 operativos en las Brigadas Izzedine al-Qassam, el brazo militar de Hamás, y 20.000 en otras facciones. "No pueden con 60.000", dijo, haciendo un llamamiento al Ejército israelí.Ante este enorme peligro, el protocolo militar israelí prohíbe a las tropas terrestres regulares entrar en los túneles, ya que las posibilidades de morir o ser capturado son demasiado altas, por lo que la estrategia probable será intentar destruirlos desde la distancia.Al interior de los túnelesHay tantos túneles y tan bien construidos en Gaza, que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, contralmirante Daniel Hagari, ha empezado a llamar al sistema subterráneo el "Metro de Gaza".Según detalla The Washington Post, los pasillos de Hamás, excavados con herramientas manuales durante décadas, están reforzados con hormigón prefabricado y cuentan con vías para carros de mano, iluminación eléctrica, nodos de comunicación y ventiladores."La mayoría son estrechos, de codo a codo, y apenas lo bastante altos para un hombre bajo. Pero algunos son lo suficientemente anchos para vehículos pequeños. Las batallas pasadas sugieren que muchos de los túneles podrían ser trampas explosivas", se lee en el artículo.

https://sputniknews.lat/20231021/una-pesadilla-expertos-anticipan-una-dura-lucha-entre-tuneles-para-israel-en-gaza-1145011796.html

https://sputniknews.lat/20231025/israel-estudia-inundar-el-sistema-de-tuneles-de-hamas-antes-de-lanzar-la-operacion-terrestre-1145104409.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, franja de gaza, hamás, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí