https://sputniknews.lat/20231104/colombia-le-apuesta-a-las-fintech-para-mejorar-la-inclusion-financiera-1145411230.html

Colombia le apuesta a las 'fintech' para mejorar la inclusión financiera

Colombia le apuesta a las 'fintech' para mejorar la inclusión financiera

Luego de la pandemia, las empresas que combinan las finanzas y la tecnología aumentaron en una gran proporción. Sputnik habló con Gabriel Santos, excongresista... 04.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-04T02:20+0000

2023-11-04T02:20+0000

2023-11-04T02:20+0000

economía

colombia

rappi

fintech

tecnologías de la información (ti)

billetera

economía digital

servicios digitales

📈 mercados y finanzas

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/04/1145411628_0:312:2898:1942_1920x0_80_0_0_be6c8fe1bee2c989be837e5e555c81d7.jpg

En los últimos cinco años, el concepto de ecosistema fintech (tecnofinanzas) empezó a popularizarse en el país sudamericano. Mediante la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), las empresas logran llevar productos y servicios financieros de una manera más efectiva y rápida a segmentos de la población colombiana que, quizá, no hacen parte del nicho prioritario de los grandes conglomerados que manejan el capital en el país.El sector abarca segmentos diversos: desde los préstamos de consumo, sistemas de pago digital y nuevas tecnologías aplicadas al sector inmobiliario, entre otros nichos de mercado.Según una investigación de Finnovista, empresa de innovación de capital que monitorea el comportamiento de este ecosistema, hubo un crecimiento del 19,7%, desde 2018, de emprendimientos que le están apostando a este sector de la economía.De hecho, Colombia Fintech (Asociación Colombiana de Empresas de Tecnología e Innovación Financiera) asegura que a la fecha hay 368 empresas en este nicho. Y que el 76% de la población digital activa del país busca soluciones de tecnofinanzas."Que haya empresas que estén dispuestas a innovar en este segmento generará que más colombianos, sobre todo los más vulnerables, tengan servicios que les cambien la vida", agrega el entrevistado.Un claro ejemplo de lo que se refiere Santos es Rappi, plataforma que empezó con domicilios de comida y que, por su gran crecimiento, incursionó en el ecosistema con una tarjeta de crédito de fácil acceso y bastantes beneficios, incentivando el consumo digital y dándoles la oportunidad de crear vida crediticia a quienes, por no cumplir los requisitos, no lo hicieron a través del sistema financiero tradicional."Primero: Colombia tiene un marco normativo que promociona la innovación. Hay seguridad jurídica y una regulación que le dan garantías a las nuevas empresas. Segundo: el país ha impulsado la generación de talento, en materia de conocimiento, y esto le da visibilidad en el campo tecnológico y financiero", explica el excongresista."Tercero, según el Banco Mundial, hay muchos colombianos ávidos por tener este tipo de servicios teniendo en cuenta que el porcentaje de acceso al sistema financiero es bastante bajo. Si usted suma estos tres factores, encuentra la explicación al porqué de este crecimiento sustancial, un crecimiento a todo vapor", completa Santos.La pandemia y el ecosistema 'fintech'Durante el confinamiento por el COVID-19, el acceso presencial a los bancos fue nulo. Esto generó problemas para los beneficiarios de los subsidios estatales, quienes en su gran mayoría no tienen una cuenta de ahorros o productos para utilizar estos recursos.Por eso fue que el sector de las tecnofinanzas fue fundamental para que el Estado y los entes territoriales pudieran seguir distribuyendo los auxilios, incluso los que nacieron a raíz de la pandemia."Fue algo que se presentó más por necesidad que por voluntad. Por ejemplo, Bogotá tiene un subsidio que se llama Bogotá solidaria [ingreso mínimo para los hogares más vulnerables] que se pudo entregar a través de billeteras digitales. Y acá hubo un beneficio para todos. El Estado redujo sus costos a la hora de entregar subsidios, las empresas fintech aumentaron para prestar estos servicios y, lo más importante, la gente tuvo su dinero", asegura Santos.De hecho, el ecosistema fintech alzó la mano en un momento en el que la Administración pública estaban enfocadas en contener la pandemia, obtener vacunas y evitar que el virus se propagara para evitar que aumentaran las muertes.Viendo este comportamiento, el presidente de Colombia Fintech confía en que el crecimiento sostenido se mantendrá siempre y cuando haya fuentes de capital para las nuevas empresas del ecosistema."Es que cuando aumentan las tasa de interés en otros países los inversionistas, en una acción para mitigar los riesgos, no ponen su dinero en las compañías fintech y prefieren tenerlo en ecosistemas más seguros, quizá en ideas menos innovadoras que no tienen tanto peligro. Este 2023 no ha sido fácil por lo complicado del acceso a capital", señala Santos.A la fecha, y según Colombia Fintech, el país tiene 369 empresas en este ecosistema, un 28% más de las que había en 2022."Esperamos que para 2024 sigamos creciendo entre un 17 y 20%. Estamos trabajando para promover la innovación y fortalecer los mecanismos para que obtener capital sea más sencillo", concluye.

https://sputniknews.lat/20230125/las-monedas-digitales-pueden-salvar-a-america-latina-del-dolar-1135047123.html

https://sputniknews.lat/20230929/mercado-libre-el-pulpo-argentino-enfrentado-al-gobierno-y-los-bancos-1144211385.html

https://sputniknews.lat/20231024/colombia-busca-diversificar-su-oferta-economica-con-china-1145083635.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camilo Amaya

Camilo Amaya

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya

colombia, rappi, fintech, tecnologías de la información (ti), billetera, economía digital, servicios digitales, 📈 mercados y finanzas, 💬 entrevistas