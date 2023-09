https://sputniknews.lat/20230929/mercado-libre-el-pulpo-argentino-enfrentado-al-gobierno-y-los-bancos-1144211385.html

Mercado Libre, el "pulpo" argentino enfrentado al Gobierno y los bancos

Mercado Libre, el "pulpo" argentino enfrentado al Gobierno y los bancos

Una medida del Banco Central volvió a poner en disputa al Gobierno argentino con Mercado Libre, el gigante del país que ya compite con los bancos en el mercado... 29.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-29T03:35+0000

2023-09-29T03:35+0000

2023-09-29T03:35+0000

Una medida impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para modificar el sistema de pagos y transferencias para las entidades financieras y billeteras virtuales se convirtió en una nueva disputa entre el Gobierno argentino y la multinacional argentina Mercado Libre.La medida, que buscaba eliminar la herramienta de Débito Inmediato —que emplea la plataforma hace al menos tres años— y sustituirla por otro sistema denominado "Transferencias Pull", fue dispuesta por el BCRA como una forma de prevenir casos de fraude a los usuarios. Sin embargo, Mercado Libre la consideró un "nuevo ataque a la inclusión financiera" que terminaría afectando a los argentinos e induciría al uso del efectivo, perjudicando a Mercado Pago, su servicio de pagos en línea.Si bien el Gobierno argentino dio marcha atrás por un pedido del ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, no es la primera ocasión que hay una puja entre los intereses del Gobierno y los bancos tradicionales y Mercado Libre, compañía liderada por el empresario Marcos Galperín.El también autor del libro República Mercado Libre subrayó que si bien Mercado Pago no suponía una competencia para los bancos cuando surgió, esto cambió en el último tiempo, cuando la aceleración inflacionaria del país hizo que muchos usuarios retiren fondos de sus cuentas bancarias para trasladarlos a Mercado Pago.El país registró en agosto un aumento de los precios de bienes y servicios del 12,4%, duplicando los valores de julio. A su vez, la inflación interanual fue de 124,4%, la cifra más elevada de las últimas tres décadas, según reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).Para Zícari los argentinos se sienten más cómodos al invertir en un fondo de Mercado Pago debido a que la fintech paga un interés a los usuarios por tener sus saldos en la cuenta de la plataforma, que reúne más de 4 millones de usuarios en el país. "Lo usan como una estrategia para protegerse contra la inflación", aseguró."Si bien los bancos tienen este servicio, no lo ofrecen de forma masiva ni de manera tan simple a los usuarios", sostuvo, por lo que eso "está haciendo que los bancos pierdan fondos" y también se generen impactos en el mercado crediticio.Una tensa relación entre el Gobierno y Mercado LibreGalperín, fundador y CEO de Mercado Libre, se mudó a Uruguay en 2002 y reside en el país desde entonces, exceptuando el periodo en que la Argentina la gobernó Mauricio Macri (2015-2019). Para Zícari, la relación de la compañía con el Gobierno ha mutado a través del tiempo.La Ley de Promoción de la Industria del Software, que estableció un régimen para impulsar a las empresas del sector, fue promulgada en 2004 durante la administración de Néstor Kirchner (2003-2007), mientras que la Ley de Economía del Conocimiento, que hizo una apuesta a nuevas tecnologías, a fomentar el empleo de calidad y al desarrollo de pymes, fue promulgada en 2020, bajo la gestión de Alberto Fernández.Zícari señaló que esto resulta paradójico, dado que Galperín "es fuertemente antikirchnerista, ideológicamente se ha manifestado muy en contra".En la Administración macrista el expresidente y el empresario no ocultaban sus buenas relaciones. Durante ese periodo "Mercado Libre se benefició" en algunos aspectos importantes, consideró el experto.Amazon, que podría haber implicado una competencia para la compañía, no se instaló en Argentina, una posibilidad con la que había coqueteado en 2017 cuando firmó un memorándum de entendimiento con el entonces Ministerio de Modernización.La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le reclamó ese mismo año a Mercado Libre la devolución de 500 millones de pesos (alrededor de 1,43 millones de dólares) en impuestos no pagados por entender que la compañía había accedido a beneficios que no correspondían. Entonces, el presidente Macri dio su apoyo a la firma.Un tercer factor, que para Zícari resulta más significativo, es que las operaciones de Mercado Libre se encuentran en disputa gremial sobre su calificación. Mientras que algunos consideran que sus trabajadores deben ser considerados como empleados de comercio, otros aseguran que pertenecen al sector de logística y distribución, entre otros.El experto recordó que el 30 de noviembre, días antes del cambio de Gobierno, el ministro de Producción de Macri, Dante Sica, homologó un convenio de trabajo con el sindicato de carga y descarga. Zícari consideró que el convenio laboral es probablemente el "peor, más precarizado" de todo el país."Eso fue un regalo final que le hizo el Gobierno de Macri cuando estaba terminando. Inmediatamente, cuando asumió Alberto Fernández, Galperín se fue del país a Uruguay e intenta hacer todo lo posible para no pagar impuestos", opinó.Desde su residencia actual en el país vecino, Galperín "habla permanentemente mal del kirchnerismo", apuntó el experto, sintetizando que "uno podría decir que las relaciones no son buenas con el kirchnerismo y que se sentía mucho más cómodo con el macrismo".Un "pulpo" que puede crear más problemasPara el experto, el crecimiento de Mercado Libre supone riesgos vinculados a una posición monopólica: abusos, prácticas desleales, precarización laboral, falta de innovación, de competencia, y mayores comisiones son solo algunos de estos.La compañía líder de comercio electrónico, que opera en 18 países de América Latina, no se encuentra en la misma situación en todos sus mercados. Mientras en Argentina "prácticamente es monopólica", en Brasil o México maneja cerca del 40 y 35% respectivamente y "hay otras plataformas que más o menos le dan batalla".Zícari advirtió que "lo más preocupante es el nivel de concentración económica que tiene la empresa y todo su ecosistema de empresas satélites". En ese sentido, explicó que la compañía actualmente "está controlando el comercio minorista, el mayorista, el sector financiero, la venta de propiedades, la venta de automotores, seguros", entre otras áreas.En agosto la compañía incluso lanzó su propia plataforma de streaming, donde se pueden ver series y películas.

