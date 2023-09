https://sputniknews.lat/20230926/la-derecha-busca-coordinar-en-sudamerica-una-agenda-que-supere-las-fronteras-internas-1144105265.html

La derecha busca coordinar en Sudamérica "una agenda que supere las fronteras internas"

La derecha busca coordinar en Sudamérica "una agenda que supere las fronteras internas"

El Grupo Libertad y Democracia, integrado por líderes políticos de derecha de Iberoamérica, se reunió en Buenos Aires. En diálogo con Sputnik, el politólogo... 26.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-26T12:33+0000

2023-09-26T12:33+0000

2023-09-26T12:33+0000

américa latina

argentina

política

javier milei

mauricio macri

patricia bullrich

iberoamérica

buenos aires

partido popular de españa

sebastián piñera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1a/1144105639_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_2db91695e02724e06d3f2219e503797d.jpg

Con el objetivo de "fortalecer las democracias liberales" en la región, el Grupo Libertad y Democracia integrado por líderes políticos de derecha de toda Iberoamérica mantuvieron un encuentro en la capital argentina, el 22 y 23 de septiembre.En la cita se trataron temas como "el avance del populismo", la expansión del narcotráfico internacional y la defensa a la libertad económica. Constituyó el segundo encuentro del foro desde su presentación oficial en marzo de 2023, en Santiago de Chile.En diálogo con Sputnik, el politólogo argentino Julio Aguirre consideró que el Grupo Libertad y Democracia —que "coloquialmente es conocido como el anti Foro de Sao Paulo", fundado por movimientos de izquierda—, muestra algo novedoso para la región.De acuerdo con el politólogo, "es histórico que haya una coordinación de los partidos de derecha" en la región, donde "no han trabajado de manera coordinada, y mucho menos en marco de una competencia democrática".Este segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia fue liderado por los expresidentes de Argentina y Chile, Mauricio Macri (2015-2019) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022). Asimismo, asistieron el exmandatario de Paraguay Mario Abdo Benítez (2018-2023) y los exjefes de Estado colombianos Iván Duque (2018-2022) y Andrés Pastrana (1998-2002), entre otras figuras de la región.Una articulación iberoamericanaAguirre consideró que el grupo político evidencia una urgencia muy fuerte en términos simbólicos sobre cómo posicionarse a nivel internacional. Se busca la asistencia entre partidos para comprender y acordar perspectivas de integración regional a partir de afinidades ideológicas.El foro, que aún es bastante reciente, cuenta con presencia española. Para el experto, remarca su "proyección más iberoamericana que latinoamericana".En el reciente encuentro participaron por el país ibérico el expresidente José María Aznar (1996-2004) y la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo.El contexto argentinoEl encuentro en Buenos Aires se llevó a cabo en plena campaña electoral y a pocas semanas de que se celebren las elecciones generales en Argentina.Por ello, Patricia Bullrich, candidata a la presidencia del partido Propuesta Republicana (PRO), fundado por Macri, también tuvo cierto protagonismo durante la cita y no dejó escapar la oportunidad para referirse a la coyuntura actual. La dirigente es la apuesta de la coalición Juntos por el Cambio para desbancar al kirchnerismo del Gobierno.La candidata opositora habló en el evento sobre los comicios presidenciales del 22 de octubre y el escenario político interno."Es la batalla final contra un kirchnerismo que está debilitado y esta batalla final, cuando estamos desembarcando en Normandía, no nos vamos a correr para que un grupo nuevo [por La Libertad Avanza, partido de Javier Milei], que tiene derecho, pero que no va a tener la espalda (...) intente llegar al Gobierno, porque si esto es así, este poder [el kirchnerismo] vuelve rápido", expresó Bullrich.En las elecciones primaras del 13 de agosto, Bullrich ocupó el segundo puesto a nivel nacional, con el 28,27% de los votos. El candidato de la Libertad Avanza, el economista Javier Milei, se posicionó como el ganador de la instancia electoral, tras reunir casi el 30% de las preferencias.El economista libertario se transformó entonces en el sorpresivo triunfador de una puja que dejó al candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria, en el tercer lugar con el 27,28% de las preferencias.Al finalizar el encuentro en la capital argentina, los líderes políticos firmaron un documento denominado Las ideas de la libertad en la política del futuro, que podría ser considerado un guiño a Milei, opinó Aguirre."Este concepto de las ideas de libertad es el centro de la campaña de Milei. Ahí hay una tensión: cada vez se corre más a la derecha el sistema partidario argentino. Es difícil saber quién va a capitalizarlo, pero es un mensaje de que la Argentina está virando hacia estos marcos de interpretación política", aseguró el especialista.Líderes sin partidos y partidos con pocos votosPara Aguirre está surgiendo una "derecha alternativa" que cambia bastante "las dinámicas de funcionamiento" de las derechas tradicionales en la región, pero con la particularidad de tener similitudes con movimientos de otras latitudes."Si uno analiza la forma de hacer política de Milei se parece mucho más a los populismos de extrema derecha europeos que a lo que son las tradicionales familias que sostienen la política de derechas en América Latina", afirmó.Esto genera ciertas problemáticas para la derecha tradicional que pretende liderar la esfera política con los mismos referentes —Macri, Duque, Piñera, entre otros— y en ese sentido, la emergencia de estos personajes más populistas es una amenaza para esa forma de representación."Empiezan a aparecer estas figuras y empiezan a correr a las dirigencias tradicionales", sostuvo Aguirre, aunque no poseen las estructuras partidarias sólidas que tienen los partidos conservadores, aclaró.Para Aguirre, del mismo modo que tras la crisis del neoliberalismo se dió un giro a la izquierda en la región, ahora se podría estar en la antesala "de un nuevo proceso en el cual la región o al menos varios países empiezan a alinearse en torno a un modelo político y diferente".

https://sputniknews.lat/20230817/lopez-obrador-america-latina-y-el-mundo-no-pueden-esperar-nada-bueno-de-los-gobiernos-de-derecha-1142747865.html

https://sputniknews.lat/20230816/confrontaciones-y-crisis-economicas-hacia-donde-va-el-progresismo-en-america-latina-1142671777.html

https://sputniknews.lat/20230908/el-alineamiento-internacional-de-milei-generaria-una-ruptura-pocas-veces-vista-en-argentina-1143475515.html

https://sputniknews.lat/20230925/el-mercosur-esta-en-riesgo-con-candidato-argentino-milei-1144093985.html

argentina

iberoamérica

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/17/1144036477_0:0:400:400_100x100_80_0_0_9d6125ad3a419e589ed422476c2395a9.png

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/17/1144036477_0:0:400:400_100x100_80_0_0_9d6125ad3a419e589ed422476c2395a9.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/17/1144036477_0:0:400:400_100x100_80_0_0_9d6125ad3a419e589ed422476c2395a9.png

argentina, política, javier milei, mauricio macri, patricia bullrich, iberoamérica, buenos aires, partido popular de españa, sebastián piñera, propuesta republicana (pro), elecciones generales en argentina (2023), populismo, conservadores, 💬 opinión y análisis