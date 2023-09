https://sputniknews.lat/20230920/candidato-libertario-confiado-para-elecciones-argentinas-tenemos-muchas-chances-de-ganar-1143936852.html

Candidato libertario, confiado para elecciones argentinas: "Tenemos muchas chances de ganar"

Candidato libertario, confiado para elecciones argentinas: "Tenemos muchas chances de ganar"

A un mes de ir a las urnas, distintas encuestas muestran que el candidato Javier Milei se posiciona primero en intención de voto y, mientras tanto, busca... 20.09.2023, Sputnik Mundo

El economista Javier Milei, de La Libertad Avanza, lidera las encuestas para ganar las elecciones generales el próximo 22 de octubre. Habrá que esperar hasta ese domingo para saber si el candidato libertario logra crecer lo suficiente como para evitar el balotaje, o si el futuro del país se definirá en noviembre.Explicó, además, por qué su partido dio cuórum para eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. "El juego de la política es ir al congreso a discutir y nosotros insistimos en que todo lo que sea baja de impuestos lo íbamos a acompañar. Esta ley nos pareció pertinente y la acompañamos".Por otro lado, Zago descartó un acercamiento político a Sergio Massa, el candidato oficialista. "Son todas denuncias infundadas. No tenemos relación ni con el oficialismo ni con Juntos Por el Cambio. Somos colegas, pero estamos compitiendo".10 años de la Franja y la RutaHace una década, el presidente de China, Xi Jinping, dio a conocer la iniciativa de La Franja y la Ruta, con la intención de recrear la ruta de la seda, una extensa red de camino comerciales de la antigüedad.Este ambicioso plan busca ampliar y mejorar las conexiones comerciales del gigante asiático con el resto del mundo, invirtiendo para eso dinero en infraestructura terrestre y marítima. Al día de hoy, al menos 151 países y 32 organizaciones internacionales tienen acuerdos con este proyecto.En este contexto, entrevistamos al director del Observatorio Sino-Argentino, Patricio Giusto."El balance de estos años es positivo. Este es un proyecto que no tiene precedentes en la historia de la humanidad por la cantidad de recursos volcados en él, por la cantidad de países abarcados", afirmó Giusto a Cara o Ceca."Ningún proyecto de inversión de occidente se compara con lo que ofrece China a nivel mundial. Mientras ellos muestran papeles, China ofrece hechos. El plan Global Gateway de la Unión Europea no se ha materializado aún", agregó.

