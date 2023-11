https://sputniknews.lat/20231104/eeuu-habria-sugerido-a-israel-usar-bombas-mas-pequenas-para-causar-menos-bajas-civiles-en-gaza-1145428701.html

EEUU habría sugerido a Israel usar "bombas más pequeñas" para causar menos bajas civiles en Gaza

EEUU habría sugerido a Israel usar "bombas más pequeñas" para causar menos bajas civiles en Gaza

Ante la negativa de Tel Aviv de establecer una pausa humanitaria en Gaza, Estados Unidos habría sugerido al país hebreo utilizar otros métodos para seguir con... 04.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-04T23:10+0000

2023-11-04T23:10+0000

2023-11-04T23:10+0000

Altos funcionarios de Washington dijeron al diario The New York Times que sugirieron a sus pares israelíes ser más precisos en sus ataques contra el grupo Hamás, en medio de la crisis humanitaria que se vive en Gaza, donde ya han muerto más de 9.000 personas a causa de las agresiones de Israel.Según las fuentes consultadas, Estados Unidos hizo las siguientes tres recomendaciones a Tel Aviv para "mejorar la forma de atacar a los dirigentes de Hamás": Sin embargo, Washington no dijo nada públicamente sobre detener la ofensiva israelí, a pesar de los llamados de buena parte de la comunidad internacional, que acusa que en Gaza se está cometiendo un genocidio. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, confirmó en una rueda de prensa que se sugirieron "medidas concretas" al Gobierno de Netanyahu con el fin de disminuir las víctimas civiles, pero no precisó en qué consistían esas medidas."La situación humanitaria en Gaza es terrible. Renuevo mis llamamientos a un alto el fuego humanitario y a la liberación inmediata de todos los rehenes [tomados por Hamás el pasado 7 de octubre]", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, este 4 de noviembre.El pasado 27 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución presentada por Jordania —a nombre de 22 naciones árabes—, la cual llama a una "tregua humanitaria" en el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, la resolución no es vinculante, como sí lo hubiera sido si hubiera pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Israel, por su parte, ha dicho que mantiene su ofensiva a gran escala contra Gaza e incluso el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que su país seguirá atacando "con todo su poder" al enclave palestino.

