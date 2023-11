https://sputniknews.lat/20231104/israel-lanza-amenaza-al-jefe-de-hamas-lo-encontraremos-y-eliminaremos-1145424829.html

Israel amenaza al jefe de Hamás: "Lo encontraremos y eliminaremos"

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró que las tropas de su país encontrarán y eliminarán a Yahya Sinwar, el máximo jefe del grupo palestino... 04.11.2023, Sputnik Mundo

"Encontraremos a Sinwar y lo eliminaremos", sostuvo Gallant en rueda de prensa en momentos en que el Ejército de Israel mantiene combates terrestres en el enclave palestino, que está lleno de túneles subterráneos donde operan los militantes de Hamás. También dijo que una forma de terminar antes con el conflicto palestino-israelí es que los palestinos encuentren a Yahya Sinwar y lo entreguen a las autoridades de Tel Aviv. Tras los ataques de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre, en los que murieron más de 1.400 personas, la mayoría civiles, el Gobierno de Netanyahu advirtió que eliminaría al movimiento islámico radical que gobierna en Gaza y se refirió a Sinwar como "un hombre muerto". Israel ha extendido sus operaciones militares terrestres en Gaza, donde ya han fallecido más de 9.000 personas a causa de los ataques israelíes, que prácticamente no han parado desde el 7 de octubre. Y aunque buena parte de la comunidad internacional ha pedido un alto el fuego y una "pausa humanitaria", Tel Aviv ha dicho que no detendrá su ofensiva y que incluso atacará con más fuerza al enclave palestino. "Israel rechaza un alto el fuego temporal que no incluya la devolución de nuestros rehenes", comentó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

