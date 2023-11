https://sputniknews.lat/20231104/el-eln-no-midio-los-costos-politicos-secuestro-del-padre-de-luis-diaz-amenaza-la-paz-en-colombia-1145403989.html

"El ELN no midió los costos políticos": secuestro del padre de Luis Díaz amenaza la paz en Colombia

"El ELN no midió los costos políticos": secuestro del padre de Luis Díaz amenaza la paz en Colombia

El secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz por parte del Ejército de Liberación Nacional tensiona los diálogos de paz que lidera Gustavo Petro...

El Gobierno de Gustavo Petro atraviesa una nueva dificultad para alcanzar la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia, luego de que se confirmara que el secuestro de Luis "Mane" Díaz y Cilenis Marulanda, padres del futbolista de la selección colombiana y del Liverpool inglés Luis Díaz, fue perpetrado por la organización insurgente.El propio mandatario rechazó enérgicamente la acción de la guerrilla desde EEUU, país donde viajó para la cumbre de líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica y sostuvo que el acto atenta contra el propio proceso de paz.En diálogo con Sputnik, el analista internacional y docente de la Universidad del Norte Luis Trejos aseguró que este secuestro no impide que las mesas de diálogo continúen pero deslegitima profundamente toda la negociación con la guerrilla.Según confirmó la delegación del Gobierno en los diálogos de paz, los padres del futbolista fueron secuestrados el 28 de octubre por una unidad perteneciente al ELN en su ciudad Barrancas (departamento de La Guajira, al norte del país). La madre del delantero fue liberada pocas horas después.Para Trejos, el perfil de las víctimas indica que el secuestro tenía una "intención económica" y que buscaba presentarse como un acto de "delincuencia común". Sin embargo, consideró que la "rápida reacción institucional" del Gobierno presionó al ELN a reconocer su autoría.El secuestro se produjo en medio de un cese al fuego entre el ELN y el Gobierno Nacional que estaba vigente por un plazo de 180 días desde el 3 de agosto. Este pacto fue el resultado del reinicio de los diálogos en noviembre de 2022, luego de años de suspendidas las negociaciones para buscar una solución acordada del conflicto armado.Trejos recordó que si bien el grupo armado se comprometió a no infringir el Derecho Internacional Humanitario, había manifestado que "en caso de necesitarlo iba a volver a secuestrar". "No había una renuncia expresa y total a este tipo de prácticas criminales", agregó.El diálogo con el ELN, ¿cada vez con menos apoyo?El jefe de la delegación del Gobierno del Pacto Histórico en los diálogos de paz, Otty Patiño, aseguró que este caso será presentado ante el Mecanismo de monitoreo y verificación del acuerdo, para determinar si el secuestro violó lo acordado.Trejos opinó que el ilícito no afectará la mesa de negociación como tal, aunque subrayó que "lo que hace es deslegitimar profundamente el proceso en la medida en que la ciudadanía está percibiendo que esa negociación la está utilizando el ELN para seguir delinquiendo y no como medio para alcanzar el fin del conflicto o la anhelada paz".Tras el hecho que alcanzó notoria repercusión, no solo en Colombia sino a nivel internacional, varios sectores manifestaron su inconformidad en la forma en que se están llevado adelante el proceso de paz, apuntó Trejos. En ese sentido el especialista remarcó que el Gobierno necesita lograr consensos no solo con el ELN sino luego con el Congreso, pues será en esa órbita en la que se respaldarán los pactos.El analista advirtió que la mesa de diálogos podría quedar estancada en el punto en que la deje el Gobierno de Petro. "Si el Gobierno no cuenta con apoyos políticos mayoritarios es posible que esos acuerdos naufraguen", comentó, señalando que la continuidad del diálogo con el ELN podría ser tema de plebiscito en las elecciones de 2026.A nivel social el secuestro de los padres del futbolista consterna a toda Colombia. El especialista resaltó que el deportista es una persona muy carismática y muy querida en el país y representa un ejemplo de esfuerzo personal dado que el joven, que viene de sectores populares, logró con su talento y perseverancia tener éxito. "Hay un total apoyo de la ciudadanía". Aun así, consideró necesario que la atención que las autoridades dieron al caso "debería aplicarse de igual manera en todos los casos de secuestro en el país".

