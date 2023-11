https://sputniknews.lat/20231104/esto-le-dijo-petro-a-biden-sobre-gaza-en-su-visita-a-la-casa-blanca-1145412825.html

Esto le dijo Petro a Biden sobre Gaza en su visita a la Casa Blanca

No se puede seguir permitiendo la masacre de Israel en contra de Palestina, le dijo el presidente colombiano Gustavo Petro a su homólogo estadounidense Joe Biden. 04.11.2023

"Yo mismo le dije al presidente [de Estados Unidos Joe] Biden que no se podía seguir permitiendo la masacre [en la Franja de Gaza]", indicó el líder de Colombia Humana en declaraciones dadas a conocer por la oficina de la presidencia del país sudamericano. "La ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando [con los ataques indiscriminados de Israel contra la Franja de Gaza] produce más violencia, barbarie y la destrucción democrática", agregó. No obstante, señaló que Biden no respondió a los señalamientos debido a que no era el tema de la reunión, "pero dejamos constancia frente a él de nuestra posición". El presidente de Colombia ha sido uno de los mandatarios latinoamericanos que más firmemente se ha posicionado en contra del asedio militar de Israel contra la Franja de Gaza, sostenido desde el 7 de octubre y que en los últimos días escaló a operaciones terrestres. El 28 de octubre, por ejemplo, después de que la Asamblea General de la ONU votara a favor de una tregua humanitaria en la Franja, el jefe de Estado colombiano reafirmó su postura en contra de los ataques israelíes contra población civil y condenó la operación militar de Tel Aviv en el enclave palestino. Entretanto, el presidente de Estados Unidos Joe Biden es el aliado más firme de Israel e, incluso, no considera que ese país esté transgrediendo el derecho internacional, según declaró el 2 de noviembre el coordinador de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby.El 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur del país hebreo, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró a su país "en guerra".Desde el 9 de octubre, Israel mantiene al enclave palestino sin provisiones básicas, si bien siete días después reanudó el suministro de agua para el sur de Gaza, a donde se desplazan estos días cientos de miles de civiles tras la alerta de una invasión militar terrestre que Israel ha comenzado a operar en la zona norte de la Franja.Aproximadamente 2,4 millones de personas habitan la Franja de Gaza y alrededor de la mitad reside en la zona norte, objetivo frontal del Ejército de Israel durante esta última escalada del conflicto.

