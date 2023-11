Exsenador de EEUU: el desprecio de Biden por el sufrimiento árabe puede costarle la Presidencia

"Los demócratas no pueden funcionar sin las contribuciones políticas judías. Según el Jerusalem Post, sus contribuciones constituyen más de la mitad de todas las donaciones al Partido Demócrata. Los ricos donantes judíos insisten en que Biden permita a Israel continuar su campaña de bombardeos sin restricciones en la Franja de Gaza. Si no apoya los bombardeos, es posible que no contribuyan a su campaña de 2024", destacó.