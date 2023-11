https://sputniknews.lat/20231104/final-de-la-copa-libertadores-2023-es-posible-destronar-a-los-poderosos-equipos-brasilenos-1145410836.html

Final de la Copa Libertadores 2023: ¿es posible destronar a los poderosos equipos brasileños?

La ciudad brasileña de Río de Janeiro será nuevamente testigo de una final del máximo torneo sudamericano de fútbol a nivel de clubes, en la que se enfrentará... 04.11.2023, Sputnik Mundo

La final continental, que se define en un único partido desde 2019, se disputará entre el seis veces campeón del torneo, el Club Atlético Boca Juniors de Argentina, y el Fluminense Football Club de Río de Janeiro, que busca el anhelado título por primera vez en su historia, tras la dura derrota que sufrió en el mismísimo Maracaná ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en 2008.El club argentino arriba al último partido tras haber dejado por el camino en semifinales al poderoso Palmeiras de Sao Paulo, mientras que Fluminense viene de derrotar en su llave a Internacional de Porto Alegre.Entre las perspectivas que se dilucidan de cara a la final no puede estar ausente del análisis el poderío, tanto futbolístico como económico, que han sabido ejercer los clubes brasileños sobre el resto de los equipos de países agrupados en Conmebol.Desde la gran final en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en 2018, en la que River Plate venció a Boca Juniors, su clásico rival, solo equipos brasileños han ganado la Libertadores. De hecho, desde 2019, edición en que River Plate perdió ante Flamengo, que un equipo no brasileño disputa una final.Sin embargo, "ahora son 90 minutos y lo veo bastante posible para Boca Juniors, porque es un un club que está preparado, que está acostumbrado a este tipo de momentos, a este tipo de definiciones", destacó el brasileño.El periodista argentino destacó el "hambre" de Boca, que pretende cerrar la herida de haber perdido la final de 2018 en Madrid ante el clásico rival, y que no se consagra a nivel continental desde 2007, cuando venció a Gremio de Porto Alegre "con un Román [Riquelme] pletórico", en referencia al exjugador, ídolo de Boca Juniors y actual vicepresidente del club.Desde lo deportivo, el equipo argentino "está sumamente mejorado. Ha encontrado un orden que se solidifica en las manos del arquero Sergio Chiquito Romero, y eso termina siendo un condicionante para el equipo rival, que sabe que si empata contra Boca tiene grandes chances de perder, aunque esa racha en algún momento se va a cortar", afirmó el argentino en referencia a la templanza que ha mostrado el portero en definiciones a penales, avanzando ante Nacional de Uruguay en octavos de final, contra Racing Club de Avellaneda en cuartos de final y contra Palmeiras en semifinal.Para Silveira, "el favorito es Fluminense porque llega con mejores números, llega con un mejor fútbol, está muy concentrado, tiene una sed de ganas de ganar la Copa Libertadores, porque nunca la ganó".Aún así, el periodista brasileño reconoce que Boca Juniors tiene chances de ganar de visitante. "Si fuera 180 minutos como era antiguamente, lo veía más difícil para Boca Juniors, pero ahora lo veo más posible"."Boca puede sorprender, armar una estrategia para detener sobre todo al ataque de Fluminense, básicamente parar a Germán Cano y John Kennedy para salir campeón. En 90 minutos todo puede pasar. Pero reiter que Fluminense es muy favorito a ganar la Copa Libertadores por primera vez", concluyó Silveira.Desde lo futbolístico, "lo veo competitivo y con chances a Boca, que tiene en contra la obsesión de los hinchas, por el tiempo en que no consiguen la Copa, que son 16 años y eso en algún momento puede jugar en la cabeza de los jugadores", indicó Zárate."Ese cara a cara de los jugadores de Fluminense con la historia, de ser los primeros en ganarla, los puede llegar a traicionar. Es el tema de los intangibles", concluyó.

