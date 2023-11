https://sputniknews.lat/20231104/israel-es-un-estado-ocupante-exanalista-de-la-onu-concuerda-con-la-postura-rusa--1145408561.html

"Israel es un Estado ocupante": exanalista de la ONU concuerda con la postura rusa

"Israel es un Estado ocupante": exanalista de la ONU concuerda con la postura rusa

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, tiene razón al decir que Israel es un Estado de ocupación, ya que ha violado repetidamente...

El 2 de noviembre, Nebenzia acusó a Estados Unidos y sus aliados de total hipocresía. Y es que las potencias occidentales tienen un doble rasero con respecto a la guerra en Gaza y otros conflictos, pues en situaciones de crisis, Occidente no ha tenido prisa por dar lecciones sobre la necesidad de respetar el derecho humanitario y establecer comisiones de investigación.Según los fallos del tribunal, Israel no tiene derecho a la autodefensa, sino que debe regirse por las normas internacionales propias de una "potencia ocupante". Esta cuestión fue planteada varias veces en las Naciones Unidas por diplomáticos palestinos, destacó el profesor Alfred de Zayas."De conformidad con la Resolución 242 del Consejo de Seguridad del 22 de noviembre de 1967, Israel está obligado a retirarse de los territorios ocupados y a garantizar la realización práctica del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, derecho fundamental consagrado en los artículos 1, 55 , Capítulos XI y XII de la Carta de la ONU", explicó el exanalista independiente de la ONU."Es importante recordar la decisión de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, del 9 de julio de 2004, que […] documentó numerosas violaciones de la Carta de la ONU y del derecho internacional cometidas por Israel", añadió el experto."A pesar de la clara formulación de la Corte Internacional de Justicia, Israel no ha cumplido ninguna de las decisiones específicas de la Corte y logra violar las normas de la ONU, una y otra vez, mientras Estados Unidos abusa de su poder de veto en el Consejo de Seguridad [unas 80 veces ] para proteger a Israel de la condena y las sanciones de la ONU", resumió.El asedio militar de Israel contra la Franja de Gaza, sostenido desde el 7 de octubre y que en los últimos días escaló a operaciones terrestres, ha cobrado la vida de más de 9.000 personas desde ese día, incluidos casi 4.000 niños, según cifras del Ministerio de Salud local.Desde el 9 de octubre, Israel mantiene al enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, a donde se desplazan estos días cientos de miles de civiles tras la alerta de una invasión militar terrestre que Israel ha comenzado a operar en la zona norte de la Franja.Aproximadamente 2,4 millones de personas habitan la Franja de Gaza y alrededor de la mitad reside en la zona norte, objetivo frontal del Ejército de Israel durante esta última escalada del conflicto.

