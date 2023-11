https://sputniknews.lat/20231104/sonaban-con-vivir-en-paz-profesora-de-gaza-llora-a-sus-alumnos-muertos-por-los-ataques-israelies-1145398532.html

"Soñaban con vivir en paz": profesora de Gaza llora a sus alumnos muertos por los ataques israelíes

Hace varias semanas, Ruwaida Amer, profesora de ciencias en el sur de Gaza, disfrutaba de los días ayudando a sus alumnos a elaborar proyectos de ciencias... 04.11.2023

Los niños, recordó, están aterrorizados por el ruido de los aviones y los misiles, algo que se les ha hecho demasiado familiar con el paso de los años. En sus palabras, Israel no avisa a los ciudadanos antes de bombardear las casas, "sino que de repente les lanza misiles mientras duermen". Agregó que gran número de "mártires" son niños, familias enteras "fueron borradas del registro civil", mientras que algunas de ellas dejaron a un hijo solo. Por ejemplo, Odeh Abu Akar, de 7 años, ahora es huérfano después de que una bomba israelí alcanzara su casa, matando a todos los miembros de su familia. "Cada día echa de menos a su familia y busca a su madre y a su padre. No quiere dormir ni comer sin su madre al lado, pero sus familiares intentan consolarlo y apoyarlo", subrayó.Israel "creó una grave crisis humanitaria" en GazaEn cuanto a la situación humanitaria, Amer señaló que Israel mantiene a Gaza bajo un asedio que creó una grave crisis humanitaria para los millones de palestinos que viven en el enclave. Añadió que no hay agua, ni electricidad, ni combustible, ni alimentos. En sus palabras, los ciudadanos intentan conseguir agua para lavarse y usar los aseos. Precisó que el Estado judío cortó el agua de Gaza. Los residentes, según la profesora, dependen de pozos que se bombean una vez a la semana para abastecer de agua a las comunidades. Agregó que la falta de electricidad impide a los proveedores médicos de Gaza atender a los heridos. "El corte de electricidad ha deteriorado el sector sanitario (...) El Hospital Europeo de Gaza sufre cortes de electricidad que afectan a la prestación de sus servicios sanitarios dentro del hospital. Lo que puede salvar al hospital es la disponibilidad de energía solar, que facilita el trabajo durante el día, pero por la noche no funciona", destacó. Además, Amer mencionó que el apagón de las comunicaciones de dos días, el 27 de octubre, también se sumó a la lucha diaria a la que se enfrentan los gazatíes en la guerra. Aunque miles de habitantes de Gaza pudieron escapar de "la destrucción y la muerte" tras huir del norte de la franja antes de la invasión israelí y la intensificación de los bombardeos, siguen enfrentándose a condiciones inhumanas, de acuerdo con Amer. Una de ellas es Rawan Saed, de 35 años, que huyó recientemente de la ciudad de Gaza a una escuela de Al-Fokhari con sus cinco hijos.Saed contó a Amer que los judíos lanzaron octavillas en zonas del norte de Gaza, avisando a la gente para que se evacuen. La mujer, junto con su marido y sus hijos, huyó a la ciudad de Jan Yunis y se instaló en una escuela gestionada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés). Los residentes de la zona proporcionaron a Saed y a su familia colchones y mantas que pudieron utilizar para dormir en un aula. "No podemos utilizar los aseos adecuadamente, no me había duchado desde el comienzo de la guerra hasta ahora, y me siento mental y físicamente muy cansado (...) Mis hijos no pueden dormir debido al hacinamiento y al ruido que hay aquí. Intento darles de comer, pero aquí no se puede cocinar", expresó Saed, citado por Amer. La mujer también se preocupa por el trauma psicológico de sus cinco hijos. El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas judías atravesaron las puertas de Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes.La escalada del conflicto ha causado miles de muertos y heridos en ambos bandos, pero una abrumadora mayoría de los fallecidos son palestinos. Desde el Ministerio de Sanidad de Gaza declaró que más de 9.200 personas murieron en la franja desde que comenzó la operación.

