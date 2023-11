https://sputniknews.lat/20231105/el-director-de-la-cia-llega-a-israel-y-esto-es-lo-que-buscaria-en-medio-del-asedio-a-gaza-1145449279.html

El director de la CIA llega a Israel y esto es lo que buscaría en medio del asedio a Gaza

Los reportes sobre la llegada de Burns se dieron a conocer este 5 de noviembre en medios estadounidenses como Axios y The New York Times, y en plataformas israelíes como The Times of Israel. De momento, la CIA no ha informado nada al respecto. Los objetivos del jefe de la CIA en Oriente Medio son varios, entre ellos colaborar para lograr la liberación de los rehenes tomados por Hamás el pasado 7 de octubre. Según los informes, William Burns se reunirá con tres figuras clave: con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y con el jefe del Mossad, David Barnea. El funcionario estadounidense llega a Israel en momentos en que las tropas de ese país tienen cercada a la ciudad de Gaza y partida en dos a toda la Franja. Washington pretende convencer a Tel Aviv de utilizar tácticas de guerra más precisas para evitar que más civiles mueran en el conflicto, que ha dejado miles de muertos en ambos bandos, más de 9.000 del lado palestino y más de 1.400 del lado israelí. El objetivo del país hebreo es eliminar a todo Hamás, pero su ofensiva también la está pagando la población civil de la Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas. El viaje de Burns podría tener la finalidad de ayudar a enfocar los ataques israelíes a los combatientes y cabecillas de Hamás. El director de la CIA también podría visitar más países de la región del Oriente Medio, según The New York Times, que cita a altos funcionarios estadounidenses. "Estados Unidos también está tratando de ampliar su intercambio de inteligencia con Israel, proporcionando información que podría ser útil sobre la ubicación de los rehenes o cualquier ataque posterior de Hamás. Un funcionario estadounidense informado del viaje de Burns dijo que planeaba reforzar el compromiso estadounidense con la cooperación en materia de inteligencia con los socios de la región", explica el rotativo. Desde que comenzó la escalada del conflicto el pasado 7 de octubre, la Casa Blanca ha mostrado un rotundo apoyo al Gobierno de Netanyahu no solo en la narrativa, sino también en la práctica, enviando armamento, aprobado paquetes de ayuda militar y mandando portaviones y cazas al Mediterráneo oriental como muestra de respaldo a Tel Aviv en toda la región. Altos funcionarios de Washington y el mismo presidente Joe Biden han visitado Israel en las últimas semanas, al tiempo que aumentan las tensiones en Gaza y la posibilidad de que el conflicto se siga extendiendo más. Quien también se encuentra en la región es el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien pidió hacer una pausa humanitaria en la Franja, pero las autoridades israelíes se negaron.

