Ministro israelí ve posible un ataque nuclear contra Gaza

Ministro israelí ve posible un ataque nuclear contra Gaza

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro israelí de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio, Amihai Eliyahu, declaró que un ataque nuclear contra la Franja de Gaza "es una de... 05.11.2023, Sputnik Mundo

Según The Times of Israel, el político también expresó su desacuerdo con el suministro de cualquier ayuda humanitaria a Gaza, afirmando que Israel no transferiría ayuda humanitaria a los "nazis" y que en el enclave "no hay civiles no involucrados". El periódico agregó que un poco más tarde Eliyahu trató de negar con sus palabras, publicando en la red social X que "la declaración sobre el átomo es metafórica". "Sin embargo, definitivamente se requiere una respuesta fuerte y desproporcionada al terrorismo, que aclare a los nazis y sus partidarios que el terrorismo no vale la pena", añadió el ministro. A su vez, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que las declaraciones de Eliyahu "no corresponden a la realidad", e indicó que el país y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) actúan de conformidad con el derecho internacional para evitar el daño a personas inocentes. Por su parte, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, llamó a Netanyahu a despedir a Eliyahu. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas, con la participación activa de la Unión Soviética, dispuso crear dos Estados: Israel y Palestina, pero solo se creó el primero, el cual, aunque declara que acepta el principio de los dos Estados, no ha liberado definitivamente los territorios palestinos. El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas judías atravesaron las puertas de Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes.Desde el 9 de octubre, Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, adonde se desplazan estos días cientos de miles de civiles. Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región. Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, y más de 9.400 muertos y al menos 24.000 heridos en la Franja de Gaza, según los últimos datos disponibles.

