Verificación: embajadora de EEUU dice que "no han robado ni una pieza del equipo" enviado a Ucrania

Los socios occidentales de Kiev sospechan desde hace tiempo que no toda la ayuda militar de decenas de miles de millones de dólares enviada a Ucrania llega a... 05.11.2023, Sputnik Mundo

Bridget Brink explicó por qué Estados Unidos debe seguir enviando decenas de miles de millones de dólares a Kiev, argumentando que no hay pruebas de que funcionarios y mandos militares ucranianos estén robando ayuda financiera o material militar estadounidense.Según sus palabras, "no se ha desviado ni una sola pieza de equipo de una forma que no estuviera prevista". "Ni una sola pieza de ayuda humanitaria, ni ningún otro apoyo presupuestario, directo u otro tipo de asistencia. Estamos vigilando esto como un halcón, y tenemos que seguir trabajando estrechamente, pero los ucranianos han sido increíblemente abiertos con toda la seguridad y otros tipos de ayuda para que pudiéramos tener ojos sobre el terreno de lo que está sucediendo", aseguró.De hecho, según la opinión de Brink, a pesar de la "larga historia" del "desafío de la corrupción" en Ucrania y en toda Europa del Este, la crisis en la que se vio envuelto el país el año pasado ha "cambiado realmente la percepción pública sobre la corrupción, que no es tolerada" ni por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ni por su Gobierno, ni por la Rada Suprema (Parlamento).Brink instó a los legisladores estadounidenses a superar su aprensión a seguir financiando la guerra por delegación contra Rusia en Ucrania, citando la condición de Moscú de "adversario muy serio de Washington y de todas las naciones democráticas". Advirtió también que si se acabara el apoyo financiero, Moscú "ganaría, con consecuencias negativas muy graves para la seguridad de Estados Unidos, para la OTAN, para nuestros socios y aliados europeos". Brink no explicó en qué medida el fin de la guerra por delegación supondría una derrota para Occidente, aparte de impedir que otro país de Europa del Este situado en la frontera occidental de Rusia se uniera a una alianza militar hostil.¿No robaron ni una sola pieza del equipo?Pero lo más divertido es su comentario sobre el robo de "ni una sola pieza de equipo" o "ni una sola pieza de ayuda humanitaria o de cualquier otro apoyo presupuestario directo", teniendo en cuenta las docenas de informes sobre funcionarios ucranianos que han robado copiosamente dinero y equipos occidentales en los últimos 20 meses. La embajadora no es la primera funcionaria estadounidense que subraya que "no hay pruebas" de que Kiev esté haciendo un uso indebido de la ayuda armamentística estadounidense, una afirmación que desde hace tiempo se ha convertido en un tema de conversación habitual en Washington para mantener las líneas de producción militar en marcha y el dinero fluyendo.Pero en privado, los funcionarios han sido más conscientes del problema, y la Oficina del Inspector General del Pentágono descubrió a principios de 2023 que la información sobre la "cantidad, ubicación y estado" de algunos equipos militares enviados a Kiev estaba viciada "porque las FFAA ucranianas no siempre informaban de la pérdida, robo o destrucción" de equipos "como es preceptivo".Además, en el caso de los dispositivos de visión nocturna, las "pegatinas con el número de serie" a menudo tienen tendencia a volverse ilegibles o a caerse, "lo que dificulta la realización de inventarios seriados de estos artículos", según los auditores.A principios de 2023, el prestigioso periodista estadounidense Seymour Hersh declaró que Washington es perfectamente consciente de que las armas entregadas a Kiev están siendo revendidas en el mercado negro, a menudo por mandos ucranianos de bajo nivel. Desde Rusia llevan más de un año advirtiendo que la crisis ucraniana se ha convertido en un beneficio para los vendedores ilegales de armas, que suministran a militantes, criminales y grupos terroristas un arsenal de armas mortíferas. Pero sus advertencias han caído en saco roto.

