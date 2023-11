https://sputniknews.lat/20231106/amlo-dice-que-impulsara-el-apoyo-a-los-pueblos-latinoamericanos-cuando-vaya-a-eeuu-1145468345.html

AMLO dice que impulsará el apoyo a los pueblos latinoamericanos cuando vaya a EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que, durante su viaje a Estados Unidos, buscará que se apoye a los pueblos de América Latina y... 06.11.2023, Sputnik Mundo

A la pregunta expresa de Sputnik, el mandatario mexicano señaló que, en su visita al territorio estadounidense, la cual se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre con motivo del foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, en inglés), abordará los temas vistos en el Encuentro de Palenque.Además, refrendó su intención de velar por el diálogo bilateral entre EEUU y Cuba, situación que comentó el 23 de octubre, posterior al encuentro con jefes de Estado de naciones latinoamericanas."Sí [lo abordaremos], quizá no en la reunión, porque es para tratar el desarrollo económico de Asia-Pacífico, pero es probable que tengamos una [charla] bilateral con el Gobierno de Estados Unidos, con el presidente [Joe] Biden, que se ha portado muy bien", aseveró López Obrador.El 9 de octubre, el jefe de Estado mexicano cambió de opinión después de haber asegurado que no acudiría a Estados Unidos porque no tiene buenas relaciones diplomáticas con Perú, que recibirá la presidencia rotativa del grupo."El 14 y 15 de noviembre vamos a estar en San Francisco, California. Es que tenía dos opciones, era Washington para el día 2, 3, 4 y San Francisco y opté por San Francisco porque nos importa mucho por la relación económica comercial, la reunión del Pacífico y Asia. Lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo", señaló.

