AMLO no descarta alcanzar acuerdo en posible expropiación de mina de EEUU al sureste de México

AMLO no descarta alcanzar acuerdo en posible expropiación de mina de EEUU al sureste de México

06.11.2023

Por pregunta expresa de Sputnik, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre su estrategia para que el Gobierno tenga derechos sobre la mina denominada Calica-Sac-Tun, cuya extensión es de alrededor de 2.400 hectáreas al sur de Playa del Carmen.López Obrador agregó que la compañía está retirando materiales en una región rica en manglares y selva, lo que daña a la zona.En julio de este año, el jefe de Estado mexicano señaló que presentaría una oferta de compra a Vulcan por los terrenos correspondientes a Calica, con el fin de crear un área natural protegida. En esa época, declaró que el avalúo realizado por las autoridades mexicanas arrojó que podría pagar a la compañía 6.500 millones de pesos (alrededor de 382,3 millones de dólares).Asimismo, se comprometió a resolver el tema antes de dejar la presidencia, lo que ocurrirá en 2024. No obstante, ante la falta de diálogo con la firma, en octubre amenazó con expropiar la zona."Si no hay respuesta de parte de ellos [los empresarios estadounidenses], si no quieren ayudar [la expropiación] va a ser la decisión, no vamos a esperar", afirmó el presidente mexicano.Litigio internacionalAnteriormente, la empresa demandó al Estado mexicano, que argumenta un crimen ecológico, ante un organismo sobre controversias de inversiones del Banco Mundial. López Obrador adelantó que la decisión puede ser impugnada en tribunales, pero sostuvo que México tiene "derecho a cuidar su territorio".El tribunal internacional determinará si México violó o no sus obligaciones bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (T-MEC). La compañía exige una compensación de 1.529 millones de dólares en un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Bando Mundial.La minera fue clausurada el año pasado con el argumento de haber causado un "desastre ecológico" en la costa caribeña de Yucatán.La concesión de Vulcan Materials para explotar y comercializar piedra caliza triturada y hormigón premezclado, vence en 2037. La firma acusa al Estado mexicano de incumplir compromisos plasmados en un Memorando de Entendimiento de 2014, que dibujaba un camino para terminar con una serie de disputas legales añejas.La península de Yucatán es conocida porque, hace 65 millones de años, fue el centro de la caída de un meteorito que habría causado la extinción de los dinosaurios, según los científicos.Sobre esa formación geológica se asienta una selva con especies amenazadas, erigida sobre una delgada capa de tierra, que recubre rocas calizas blancas que forman singulares ríos subterráneos de agua dulce, con respiraderos, llamados cenotes.

