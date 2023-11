https://sputniknews.lat/20231107/1145472666.html

"¿Por qué Amancio Ortega acumula tanta riqueza como los 40 siguientes archimillonarios españoles?"

La actualización de la lista Forbes de las 100 personas más ricas de España otorga al fundador de Inditex una fortuna de 81.800 millones de euros. Ha menguado... 07.11.2023, Sputnik Mundo

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/06/1145469672_0:0:1541:866_1920x0_80_0_0_d820c34232fd9e185d121f15f1826024.jpg

Por décima vez consecutiva, el dueño de la multinacional Inditex, Amancio Ortega, copa la lista de españoles más acaudalados. Su patrimonio y activos son un 53% mayores que en 2022 y se cifran en 81.800 millones de euros. La siguiente persona que figura en la lista es su hija Sandra, con 7.100 millones.Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente y accionista mayoritario del grupo de infraestructuras y servicios Ferrovial, es el tercer multimillonario en importancia, merced a sus 5.900 millones de euros. Le siguen el hispano-venezolano Juan Carlos Escotet (4.000 millones), presidente del banco Abanca, y Juan Roig, dueño de la compañía de distribución de alimentación Mercadona, con 3.900 millones.Estos cinco primeros nombres concentran casi la mitad (el 48%) de la riqueza que refleja la lista. Además, se da la circunstancia de que el fundador de Inditex atesora tanta riqueza como los siguientes 40 nombres. Y si se combina su fortuna con la de su hija Sandra, el montante casi triplica a la del resto del top 10 de los más ricos de EspañaEn total, la riqueza global de las 100 personas más ricas de España suma 196.130 millones de euros, un 37% más respecto al año anterior, cuando el dato experimentó una contracción del 7%. Las diez primeras fortunas suman un total de 117.400 millones de euros. La situación económica del país, marcada por un ciclo de alta inflación y fuertes subidas de los tipos de interés que todavía no parecen hacer mella en el consumo, es el terreno sobre el que las grandes fortunas han crecido respecto a 2022.La cifra mínima que Forbes ha establecido en 2023 para poder ser incluido entre las 100 mayores fortunas españolas asciende 349 millones de euros. En comparación, el corte se cifró el año anterior en 275 millones. Aun así, la nueva cantidad no es óbice para que el listado lo integren grandes empresarios en exclusiva, pues en él aparecen, por ejemplo, la coleccionista de arte Carmen Cervera (puesto 23, con 1.400 millones) o el cantante Julio Iglesias, quien pese a descender ocho puestos y ocupar la posición 49, acumula un patrimonio de 750 millones de euros.Sin embargo, deportistas como el tenista Rafael Nadal, con una fortuna estimada de 297 millones de euros, o el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso (270 millones), no han podido formar parte esta vez de la élite multimillonaria.¿Por qué se han enriquecido aún más?En general, el incremento general de las fortunas personales citadas obedece a un alza del valor de las acciones de sus empresas, a lo que se puede unir una mejor gestión del patrimonio inmobiliario y de la liquidez en sí.Amancio Ortega viene ocupando esta posición de privilegio en los listados de Forbes de forma consecutiva desde 2014. En su caso, su fuerte consolidación como líder de la lista española se explica por una recuperación en la capitalización bursátil de la compañía, luego de haber experimentado en 2022 una reducción de su patrimonio en torno a un 20%. El empresario gallego acumula casi el 60% de las acciones de Inditex, lo cual le ha reportado en 2023 unos dividendos de unos 2.200 millones de euros. La compañía elevó este año un 29% la retribución a sus accionistas y distribuyó en dividendos el 60% de sus ganancias.Asimismo, las inversiones en el Grupo Pontegadea, un conglomerado de empresas creado para gestionar su fortuna y dirigir sus iniciativas personales, da forma a proyectos inmobiliarios en las grandes ciudades e incluso a la entrada en el accionariado de compañías energéticas y telecomunicaciones.La segunda accionista de Inditex es una de sus hijas, Sandra Ortega, quien también invierte en la farmacéutica española PharmaMar. Ha incrementado en un 31% su riqueza, que ya asciende a 7.100 millones de euros. Curiosamente, su hermana Marta Ortega, que preside a la sazón el gigante textil, no figura en la clasificación de Forbes, dado que su fortuna solo asciende a 80 millones de euros.La mejora de la renta variable, con una subida anual de un 18% en el mercado bursátil español (Ibex 35), así como la de renta fija, donde los bonos de deuda pública y corporativa son superiores al 4%, terminan de explicar las ganancias del clan Ortega y del resto de fortunas en lo global.El tercer gran multimillonario español, Rafael del Pino, ha incrementado su caudal incluso un poco más de lo que lo ha hecho Amancio Ortega. Su iniciativa de trasladar la sede del grupo Ferrovial de España a Países Bajos, amén de empezar a cotizar en la bolsa de Amsterdam y pergeñar hacer lo propio en la de Nueva York, le ha reportado un aumento del 55%, aun cuando el valor de sus acciones (posee el 20% de Ferrovial) se ha depreciado un tanto.Del Pino justificó la salida de la compañía de España en la “estabilidad” de Países Bajos y un supuesto menor coste de financiación, aunque, en un principio, también aludió a la menor presión fiscal en ese país. Ferrovial se estrenó en la bolsa de Amsterdam a mediados de junio y el 19 de septiembre su cotización alcanzó máximos: 30,57 euros por acción. Pero desde finales de octubre el valor va a la baja y se mueve entre 27 y 29 euros, un 5% menos desde su estreno y unos 500 millones de euros menos para su capitalización. Es decir, Rafael del Pino es la tercera persona más rica de España a pesar de perder muchos millones en el último mes.Riqueza endogámica, hereditaria y con brecha de géneroHay 33 mujeres entre las 100 personas más ricas de España. La cifra es un 20% inferior respecto al año anterior, cuando se contaban 41. Forbes incluye en esta edición una clasificación femenina con las 100 españolas más ricas. La diferencia respecto a la lista masculina es ostensible; juntas suman 47.000 millones de euros frente a los 193.813 millones de ellos. Es un 75,7% menos.Por otro lado, la presencia de mujeres multimillonarias viene también a resaltar el carácter endogámico y poco democrático de la riqueza en España. Porque si Sandra Ortega es la segunda persona más rica de España, María del Pino Calvo-Sotelo, accionista de Ferrovial y hermana de Rafael del Pino, es la duodécima con 2.500 millones de euros en su haber (y la compañía fue fundada por su abuelo, Rafael del Pino Moreno).Hortensia Herrero, esposa de Juan Roig y accionista de Mercadona, ocupa el 15º puesto con 2.200 millones. Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, atesora su patrimonio en tanto que viuda y heredera de la colección de arte del barón Heinrich Hans August Thyssen-Bornemisza de Kaszó.Con todo, Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners (el mayor embotellador independiente de este refresco a nivel global) con sus 2.000 millones de euros figura en la 16ª posición, justo por delante del presidente del Real Madrid y de la constructora ACS, Florentino Pérez (1.900 millones). El abuelo de Sol Daurella, Santiago Daurella Rull, fue la primera persona en obtener la licencia para embotellar Coca-Cola en España en 1951.¿Dónde habitan las fortunas?Por territorios, la región de Madrid es la que mayores ingresos fiscales obtiene del patrimonio y negocios de todos estos archimillonarios. Allí tributan 28 de ellos, que en el ejercicio de 2022 dejaron 38.548 millones.Por contra, Cataluña, pese a ser el domicilio fiscal de 57 de estas fortunas, solo contabiliza 26.102 millones a través del fisco. Es decir, aloja a más ricos, pero ingresa de ellos un 48% menos en comparación a Madrid.La tercera región con más personas acaudaladas de esta lista es Galicia. Tiene a nueve de ellas, entre las que figuran familiares de Amancio Ortega. Por ejemplo, su sobrina Dolores Ortega es la 50ª persona más rica (750 millones). El efecto combinado de la familia del dueño de Inditex contribuye a que los ricos de esta comunidad autónoma sean los que más tributen a las arcas públicas de toda la lista: (96.750 millones).

