Denuncian que la salud mental de los niños en la Franja de Gaza ha llegado al límite

MOSCÚ (Sputnik) — La salud mental de los niños en la Franja de Gaza llegó al límite, denunció la organización internacional Save the Children. 07.11.2023, Sputnik Mundo

Asimismo, denunció que los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza eliminaron las estrategias de supervivencia y los espacios seguros para los menores de edad y cortaron los servicios y la asistencia de salud mental, quitando de este modo todas las opciones para que los menores logren hacer frente al trauma. En particular, continuó, los niños experimentan "una gran cantidad de signos y síntomas de trauma, incluyendo ansiedad, miedo, preocupación por su seguridad y la de sus seres queridos, pesadillas y recuerdos perturbadores, insomnio, represión de emociones y alejamiento de sus seres queridos". Según los datos de la organización, durante el octubre más de 4.000 niños murieron en la Franja de Gaza, 1.270 se dan por desaparecidos –presuntamente enterrados bajo los escombros–, 43 murieron en Cisjordania y 31 en Israel, mientras los medios de comunicación denuncian que unos 30 menores de edad son rehenes. La violencia y el gran número de muertos provocó que surgiera un nuevo acrónimo en la Franja de Gaza WCNSF (Wounded Child No Surviving Family en inglés), lamentó el ente. El conflicto palestino-israelí volvió a estallar el 7 de octubre después de que el ala militar del movimiento palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, lanzara la operación sorpresa Diluvio de Al Aqsa capturando a más de un centenar de prisioneros israelíes, entre soldados y oficiales de alto rango.En represalia las tropas israelíes iniciaron la operación Espadas de Hierro con bombardeos aéreos masivos de Gaza y la noche del 25 al 26 de octubre comenzaron una campaña terrestre.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades que hasta la fecha han dejado más de 10.000 civiles muertos, en su mayoría niños y mujeres, en Gaza y más de 1.400 fallecidos en Israel.También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región, como lo determinó la ONU en 1947. Israel, si bien declara que acepta el principio de los dos Estados, no se ha retirado definitivamente de los territorios palestinos ocupados.

2023

