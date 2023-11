https://sputniknews.lat/20231107/israel-reconoce-que-podria-haber-un-alto-al-fuego-temporal-en-gaza-para-liberar-rehenes-1145482930.html

Israel dice que podría haber un alto al fuego temporal en Gaza para liberar rehenes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que podría haber un alto al fuego temporal en la Franja de Gaza para negociar el regreso de los rehenes... 07.11.2023, Sputnik Mundo

Sin embargo, dejó claro que no habrá un alto al fuego general ni definitivo, ya que la prioridad de Tel Aviv sigue siendo la eliminación de Hamás."No habrá alto el fuego, un alto el fuego general en Gaza, sin la liberación de nuestros rehenes", señaló el líder israelí este 6 de noviembre. "En cuanto a las pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá... Las hemos tenido antes, supongo, para comprobar las circunstancias y permitir la entrada de bienes humanitarios, o la salida de nuestros rehenes, rehenes individuales. Pero no creo que vaya a haber un alto el fuego general", explicó. También aseguró que, una vez que acabe el conflicto, Tel Aviv se hará cargo de Gaza en cuestiones de seguridad. "Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar", agregó. Las declaraciones del mandatario del país hebreo ocurren el mismo día en el que en Gaza se reportaron más de 10.000 personas muertas, el 40% de ellas niños y niñas, según cifras del Ministerio de Salud local, gestionado por Hamás. Desde que comenzó la escalada de la crisis palestino-israelí el pasado 7 de febrero—cuando el movimiento Hamás incursionó en suelo israelí y mató a más de 1.400 personas—, Tel Aviv ha emprendido una ofensiva a gran escala contra Gaza vía aérea y vía terrestre. Según las autoridades israelíes, Hamás tiene en su poder a 241 rehenes.

