"Limpiar la imagen de Ecuador": el objetivo de la gira de Daniel Noboa por Europa y EEUU

07.11.2023

Luego de ganar las elecciones en su país, el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, inició su agenda política con una gira de más de dos semanas por Europa y Estados Unidos, donde se reunió en Madrid con el rey Felipe VI y en Washington con representantes del Fondo Monetario Internacional, autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos (OEA) para afianzar los vínculos entre el país norteamericano y el latinoamericano.Noboa remarcó que "la inversión extranjera es una pieza fundamental para el Nuevo Ecuador" tras un encuentro con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, con quien buscó apoyo financiero para el país y el aumento del comercio exterior. A su vez, anunció que se acordaron "estrategias de cooperación internacional" luego de una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.En diálogo con Sputnik, el analista internacional Omar Sempértegui afirmó que Noboa pretende atraer inversiones económicas para Ecuador, aunque también uno de los objetivos de la gira es "limpiar la imagen" del país y "hacer ver que el Ecuador se está recomponiendo de una crisis" que dejó la pandemia.En efecto, la búsqueda de inversiones en el exterior no sorprende dado que constituye una de las prioridades de la propuesta económica del Gobierno de Noboa. En este punto el político ha remarcado la importancia de contar con una seguridad jurídica en el país así como dar incentivos tributarios para atraer mayores inversiones.Este objetivo supone un reto para el Gobierno de Noboa. Según consignó Primicias, la inversión extranjera directa en el Ecuador durante el primer semestre de 2023, por ejemplo, fue la más baja desde 2016. De acuerdo a datos oficiales, durante el primer semestre de 2023 llegaron 107 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) —que involucra que un inversor directo obtenga una participación duradera en una empresa de otra economía—, lo que representó un decrecimiento del 86,9% en comparación con el primer semestre de 2022.Actualmente los principales destinos de las IED son la explotación de minas y canteras, el comercio, así como el sector de transporte y almacenamiento. Durante el periodo, Estados Unidos, China y Chile se posicionaron como los principales inversores en esta modalidad."Noboa siempre habló de la inversión extranjera desde su campaña", remarcó el experto, que consideró que el político las está gestionando desde ya, "diplomáticamente y por medio de lobbys" aún sin haber comenzado sus funciones.A su vez, para Sempértegui, el dirigente "está activando algún tipo de mecanismo multilateral" con las reuniones mantenidas en el extranjero.Previo a su visita por Estados Unidos, el presidente electo también visitó España e Italia y mantuvo diálogos con el Gobierno francés. En España el mandatario se reunió con empresarios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) para atraer inversiones en el sector de telecomunicaciones, seguros, tecnología y construcción. Además, fue homenajeado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y mantuvo un encuentro con el Rey Felipe VI en el Palacio de Zarzuela.El propio Noboa destacó también el acercamiento del presidente francés Emmanuel Macron, quien se comprometió a continuar la colaboración entre ambos países en la órbita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cooperación en materia medioambiental y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales a nivel económico y comercial. Macron también brindó su apoyo a Ecuador para enfrentar la difícil situación de seguridad que atraviesa el país.En Italia también buscó apoyos internacionales en esta área "para tratar temas referentes al combate del crimen organizado, lavado de activos y manejo de cárceles", según reveló el propio Noboa en su cuenta de X.Ecuador afronta una compleja situación en materia de seguridad. De acuerdo al Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) los homicidios intencionales aumentaron 528% en el país desde el 2019 y se podría alcanzar una tasa de homicidios que supere los 35 casos por 100.000 habitantes a finales de 2023.Para Sempértegui, la gira internacional del dirigente en primera instancia busca fortalecer la inversión económica pero también abordar la seguridad. A los ojos del experto, la visita del mandatario puede suponer también una estrategia mediática y formar parte de una campaña comunicacional para mostrarlo en funciones, "no solamente como un candidato sino como presidente electo"."Esperemos que esto no solamente sea una imagen, que esto se transmita en política pública en gestión, en administración del Estado en el fortalecimiento de las instituciones para que de esa forma se solucionen los problemas que tiene el Ecuador", manifestó el experto.

