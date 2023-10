https://sputniknews.lat/20231017/seguridad-y-economia-los-temas-que-noboa-debera-afrontar-de-manera-urgente-en-ecuador-1144815652.html

Seguridad y economía: los temas que Noboa deberá afrontar de manera urgente en Ecuador

En una reñida votación, el empresario Daniel Noboa se impuso como el próximo presidente de Ecuador. En diálogo con Sputnik dos expertos coincidieron en que... 17.10.2023, Sputnik Mundo

Con casi 52% del apoyo de los ecuatorianos, el joven empresario Daniel Noboa se impuso sobre la candidata correísta Luisa González. El dirigente iniciará su mandato en diciembre de 2023 y gobernará hasta mayo de 2025.El candidato del partido Acción Democrática Nacional (ADN) completará el periodo del presidente Guillermo Lasso, quien aplicó el recurso constitucional de la muerte cruzada el 17 de mayo, lo que conlleva disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones.Aun así, la experta aclaró que no puede considerarse "una victoria aplastante" el avance del empresario, debido a que González alcanzó un 48% de los votos, un nivel de apoyo que se explica por el "voto vergonzante" de ecuatorianos que, pese a no ser correístas, se inclinaron por su candidata al no verse representados por la "derecha" de Noboa.La segunda vuelta electoral en el país andino dio un giro al panorama inicial. En la primera vuelta, González había logrado posicionarse como la candidata más votada, con el 33,61% de las preferencias, mientras que Noboa obtuvo 23,47%.Le siguieron las tendencias al asesinado Fernando Villavicencio (16,37%), que fueron endosados a Christian Zurita, los del empresario y experto en seguridad Jan Topic (14,67%) y los del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner (7,06%).En diálogo con Sputnik el analista político Omar Sempértegui consideró que los votos de Villavicencio pasaron a ser automáticamente de Noboa en la segunda vuelta porque los seguidores del exasambleísta pertenecían al anticorreismo más duro. Noboa también habría capitalizado el voto de Sonnenholzner, según el experto. Este aspirante representaba una "especie de anticorreismo light, ligero, a los anticorreistas que no se rasgan las vestiduras, que no se enfrentan mucho en los debates públicos", consideró. Sin embargo, los votantes de Topic quedaron divididos en la segunda vuelta.Seguridad y economía: prioridades urgentesEl próximo inquilino del Palacio de Carondelet —sede del ejecutivo ecuatoriano— recibe un país envuelto en la violencia, donde los homicidios no han parado de crecer. Según datos oficiales, durante el primer semestre de 2023 el país registró 3.513 asesinatos, con una tasa de 19,83 homicidios por cada 100.000 habitantes.Además, las estimaciones del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) no son prometedoras. Para fines de este año pronostican que el país podría superar las 7.000 muertes violentas, y alcanzar, de esta manera, una tasa de homicidios que supere los 35 casos por cada 100.000 habitantes.Según Sempértegui, la seguridad es una de las áreas en las que Noboa deberá trabajar para asegurarse el éxito de su gestión.A nivel económico, el país también atraviesa ciertas problemáticas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, mientras que un ingreso mínimo familiar mensual en el hogar se sitúa en los 840 dólares, una canasta básica —que está compuesta por 75 productos— cuesta 782 dólares, la más cara en la ciudad de Quito.Para el especialista, otro de los ejes primordiales de la gestión del empresario será mejorar los indicadores de desempleo. "Con el tema de la economía, sabemos que venimos de una recesión heredada del Gobierno anterior, sabemos que la pandemia tampoco nos dejó bien parados, así como al mundo entero, pero se tiene que atender", aseguró el experto.En esto también coincidió Shugulí, que advirtió que el país espera una respuesta inmediata, por lo que estimó que si "en tres o cuatros meses" no se ven acciones concretas, se puede esperar una movilización de parte del movimiento indígena.El nuevo presidente también deberá lidiar con una Asamblea Nacional en la que no tiene mayoría. Su partido, ADN, pudo hacerse de 13 escaños, mientras que Revolución Ciudadana reúne 50 butacas.Al no reunir un número significativo de asambleístas, el presidente tendrá el reto de consolidar un bloque para asegurar la gobernabilidad y deberá recurrir a negociaciones entre otros sectores para obtener una mayoría simple y lograr que sus propuestas avancen, consideró Sempértegui.Por su parte, Shugulí aseguró que Noboa responde "a grandes grupos económicos", por lo que el desafío más grande del dirigente será lograr una "conexión" entre las agendas que representa y las que debe emprender como presidente del Ecuador. En ese sentido, la experta consideró que el nuevo mandatario debería diferenciarse de lo hecho por Lasso, que cometió un error al "responder solamente a las élites empresariales, que fueron las que justamente le apoyaron al llegar al Gobierno".

