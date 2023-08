https://sputniknews.lat/20230825/correismo-y-anticorreismo-como-se-conformara-la-nueva-asamblea-nacional-en-ecuador-1143022489.html

Correísmo y anticorreísmo: ¿cómo se conformará la nueva Asamblea Nacional en Ecuador?

Correísmo y anticorreísmo: ¿cómo se conformará la nueva Asamblea Nacional en Ecuador?

Tras las elecciones del pasado 20 de agosto en Ecuador, se configuró un nuevo ordenamiento en el Poder Legislativo para el periodo 2023-2025. En diálogo con... 25.08.2023, Sputnik Mundo

De un total de 137 escaños en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), 51 quedaron en manos de la correísta Revolución Ciudadana (RC), mientras que el Movimiento Construye —al cual perteneció el candidato y exasambleísta Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto—, se posicionó como la segunda fuerza política del país con 31 curules.La diferencia estructural en cuanto a la representación de esta Asamblea, "es que en el anterior periodo hubo una polarización muy marcada entre oficialismo y oposición", explicó en conversación con Sputnik Esteban Ron Castro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional Sek de Quito (UISEK). Con un 99,76% de las actas escrutadas, en un universo electoral de 10 millones 862.565 de votantes, la Asamblea Nacional ecuatoriana quedó conformada de esta manera:En la Asamblea anterior, que inició en 2021 con una diversidad de fuerzas, el bloque de Gobierno, junto con el PSC, Izquierda Democrática y la organización política indígena Pachakutik, "logran una gran mayoría inicial, principalmente para la distribución de autoridades al interior del legislativo. Hablamos de la presidencia, dos vicepresidencias y las presidencias de las comisiones especializadas permanentes", especificó Ron Castro.Sin embargo, "esa mayoría no duró ni cuatro meses, porque empezaron las pugnas internas", detalló el experto."Hay una transición de al menos un año y empezó a reacomodarse el tablero con disidencias de dos organizaciones políticas: Pachakutik y la Izquierda Democrática, que empiezan a alinearse al correísmo", agregó.Finalmente, en el rompimiento del juicio político planteado al presidente Guillermo Lasso, "hay una gran coalición, donde inclusive la organización política que auspició en alianza la candidatura de Lasso, el PSC, se une a la RC", precisó el académico.Es decir, "esa Asamblea tiene tres momentos", resume Ron Castro. "La inicial, una mayoría de Gobierno estrictamente coyunturalista; una intermedia que empieza con las desafiliaciones, que es la transición a la gran mayoría que termina en el juicio político a Guillermo Lasso", ahonda.En esta última instancia dentro del parlamento "había dos posturas: oficialismo u oposición, en una Asamblea atípica incluso por su duración, la cual termina con una mayoría no oficialista contraria a Lasso", apuntó.La nueva distribución de la AsambleaEl correísmo tiene una importante mayoría en la Asamblea, que no es absoluta, ya que alcanzó 51 escaños, mientras que para lograr la mayoría absoluta se requieren el 50% más uno de los escaños, es decir 71 de 137 curules."Es un bloque, porque aún no lo podemos llamar oficialista o de oposición, porque aún no sabemos quién será el próximo presidente", observó Ron Castro.Después de eso, "hay un fenómeno", reconoce el abogado, "que es la conformación de la segunda fuerza política en el Poder Legislativo, de la agrupación política Construye", a la que pertenecía el asesinado Fernando Villavicencio. Este hecho podría haber ocasionado un "arrastre" de votos "por cansancio o indignación".Se trata, entonces de "un voto de sentimiento, que hace de Construye un bloque como tal, a pesar de que tienen una ruptura interna, en el seno de la organización que se declara anticorreísta", informó el analista.La tercera fuerza es el PSC, con 18 curules, que "podría sumarse al correísmo, porque recordemos que ellos fueron los precursores del juicio político a Lasso", expuso Ron Castro."Se especula sobre la posibilidad de formar una coalición junto a RC, tal vez no inmediata, pero que poco a poco se puede ir formando, lo cual sumaría un total de 70 votos, es decir, a un solo voto de la mayoría en la Asamblea", explicó.El bloque de la representación indígena Pachakutik "está mermado a tres representantes, es impresionante como perdió 30 escaños. Una de las explicaciones para ello, consideró Ron Castro, son los "problemas de representatividad interna, con siete disidencias y nunca se consolidaron como un bloque en el anterior legislativo".Poca producción legislativaEl académico ecuatoriano sostuvo no creer que el Poder Legislativo vaya a tener una trascendencia en el próximo periodo presidencial, debido a su incapacidad de acción. "La producción legislativa va a ser muy poca, porque un proceso de aprobación de leyes orgánicas en el Ecuador toma entre 10 y 12 meses", mientras que Ecuador enfrenta un periodo restante de 15 meses de ejercicio del poder."Lo preocupante, dentro del espectro político ecuatoriano, es que al no haber una agenda legislativa, la nueva Asamblea se dedique a procesos de fiscalización y control o juicios políticos a autoridades estatales, solo por revanchismo, sin centrarse en la producción legislativa", concluyó.

