Líder indígena denuncia "injerencia de EEUU" en situación interna de Ecuador

Líder indígena denuncia "injerencia de EEUU" en situación interna de Ecuador

Quito (Sputnik) — El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, denunció el 17 de mayo que existe una...

américa latina

ecuador

guillermo lasso

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

📰 juicio político contra guillermo lasso

asamblea nacional de ecuador

"Rechazamos categóricamente la injerencia de la embajada norteamericana y la diplomacia alineada con las políticas neoliberales en contra de la soberanía del Estado ecuatoriano", dijo Iza en una alocución al país sobre los últimos acontecimientos luego que Lasso disolviera la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) por "grave conmoción interna y crisis política". La "muerte cruzada" es un mecanismo que le permite al presidente disolver el parlamento y convocar a elecciones anticipadas dentro de un plazo no mayor a seis meses. El mandatario adoptó esta decisión en medio de un juicio político en su contra por presunto peculado. Desde la sede nacional de la Conaie, en Quito, Iza añadió que las decisiones del país "las corresponde tomar los ecuatorianos" y agregó que la clase trabajadora tiene el "derecho a la resistencia y la autodeterminación frente a los gobiernos autoritarios y neofascistas". Iza no mencionó un hecho en particular que motivaran sus declaraciones, aunque se conoció que en esta jornada Lasso se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en el país en el Palacio de Carondelet, sede gubernamental. El dirigente instó a la Corte Constitucional a pronunciarse respecto a la declaratoria de la muerte cruzada de "manera inmediata y apegada a la norma, en garantía del orden democrático", para no permitir una "dictadura disfrazada de instrumento constitucional". Además, llamó a estar vigilantes para enfrentar desde las calles cualquier acto dictatorial por parte del jefe de Estado que vaya dirigido a imponer vía decreto nuevas "medidas neoliberales" que afecten a los trabajadores, a las mujeres, jóvenes y estudiantes. Iza instó a las Fuerzas Armadas al respeto irrestricto de los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos y las responsabilizó junto a la Policía Nacional de cualquier atentado contra la ciudadanía, las organizaciones y los intereses de la nación.

ecuador

