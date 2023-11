https://sputniknews.lat/20231107/negacion-o-ego-las-razones-por-las-que-eeuu-es-gobernado-por-una-gerontocracia-1145482177.html

Negación o ego: las razones por las que EEUU es gobernado por una "gerontocracia"

Una palabra que se utiliza a menudo para describir la clase gobernante de Estados Unidos es "gerontocracia”, pues el presidente tiene más de 80 años y las... 07.11.2023, Sputnik Mundo

El presidente Joe Biden, que ahora tiene 80 años, es el primer octogenario que ocupa la Casa Blanca. Pero la edad no es un obstáculo para sus ambiciones políticos. Hace algunos meses, anunció que buscará la reelección, mientras que su principal rival, el expresidente Donald Trump, tiene 77 años, con lo que muy probablemente Estados Unidos seguiría teniendo un presidente en plena senectud. Una encuesta de la Universidad de Monmouth realizada en octubre de 2023 mostró que, aproximadamente, el 75% de los votantes piensa que Biden es demasiado viejo para el cargo, y casi la mitad cree que Trump es demasiado viejo para ocupar el cargo.De acuerdo con un artículo escrito para The Conversation por Mary Kate Cary, profesora adjunta de Política y directora de Think Again en la Universidad de Virginia, los políticos de avanzada edad que siguen en los cargos lo hacen por negación, por identidad, por ego o por la búsqueda de poder.Según la Oficina del Censo, la edad media en Estados Unidos es de 38,9 años. Pero con las edades medias en la Cámara y el Senado en 58 y 64 años, respectivamente, la palabra "gerontocracia" abunda en los análisis políticos del país norteamericano. Teen Vogue, que publicó recientemente un artículo explicando la palabra a los votantes más jóvenes, define el término como "gobierno de los ancianos". Y aunque las gerontocracias son más comunes entre los líderes religiosos, como en el Vaticano, ahora ya se están presentado en la Unión Americana.En el artículo se explica que la mayoría de los baby boomers que retrasan su jubilación lo hacen porque no pueden permitirse dejar de trabajar, debido a la inflación o a la falta de ahorros. Pero todos estos líderes políticos tienen mucho dinero en el banco: muchos son millonarios.¿Por qué no se jubilan?De acuerdo con Cary existen varias hipótesis de por qué varios líderes estadounidenses permanecen o incluso buscan cargos a una avanzada edad, pese a que tienen los recursos para jubilarse dignamente.La primera es la negación, pues nadie le gusta que le recuerden su propia mortalidad y existe mucha gente que equipara la jubilación con la muerte. La segunda hipótesis es que se trata de identidad, puesto que muchos de los altos cargos han trabajado tanto durante tanto tiempo que toda su identidad está ligada a su trabajo.Otra teoría es el ego: algunos personajes se creen imprescindibles, que son los únicos que pueden hacer el trabajo. Finalmente puede tratarse de simple y llana búsqueda de poder.Senado de EEUU, un "asilo de ancianos"La aspirante republicana a la candidatura presidencial de Estados Unidos, Nikki Haley, se burló recientemente de los integrantes del Senado de su país al referirse a la Cámara alta del Congreso como un "asilo de ancianos".Haley hizo estos comentarios en una entrevista con Fox News al responder una pregunta sobre el comportamiento del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien se quedó congelado mientras se dirigía a la prensa.

