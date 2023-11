https://sputniknews.lat/20231107/petroperu-la-petrolera-estatal-que-se-ha-convertido-en-un-dolor-de-cabeza-para-su-pais-1145473678.html

Petroperú, la empresa estatal que se ha convertido en un dolor de cabeza para su país

Petroperú, la empresa estatal que se ha convertido en un dolor de cabeza para su país

La petrolera estatal peruana supera los 500 millones de dólares de pérdidas en 2023 y, desde hace años, requiere millonarios salvatajes del Estado. En diálogo... 07.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-07T03:15+0000

2023-11-07T03:15+0000

2023-11-07T03:41+0000

perú

🏛️ compañías

petroperú

combustible

💬 opinión y análisis

petróleo

américa latina

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/07/1145487472_3:0:2047:1150_1920x0_80_0_0_71ac2dafa3f746e32bc946132e4fdab3.jpg

El último informe de resultados financieros presentados ante la Superintendencia del Mercado de Valores ratificó el mal momento que arrastra Petroperú, la empresa estatal peruana dedicada a la explotación, refinación y distribución de combustibles. El informe, tal como consignó el diario peruano El Comercio, reveló que la compañía arrastra, a septiembre de 2023, una pérdida neta acumulada de 530 millones de dólares.El dato, sensiblemente peor al de 60 millones de dólares registrado el año anterior, acrecienta la crisis de una de las principales empresas públicas peruanas, que en septiembre había solicitado al Gobierno un salvataje que llegaba a los 3.200 millones de dólares para hacer frente a su situación financiera, ante una posible afectación en el abastecimiento de combustible en el país.Fuentes, investigador y gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que la situación de Petroperú "no es puntual sino la consecuencia del manejo inadecuado a lo largo de varios años". En ese sentido, consideró que la compañía "enfrenta los problemas que persiguieron a los cientos de empresas públicas que el Perú tenía antes de las reformas estructurales de inicios de la década de 1990 y que significaron un manejo operativo deficiente, clientelismo político y el deterioro de las cuentas fiscales"."Incapacidad financiera, operativa y técnica"Los problemas financieros han obligado al Gobierno peruano a destinar fondos para hacer "salvatajes" de la compañía y así evitar problemas en el abastecimiento, ya que, de acuerdo a datos de la propia empresa, Petroperú participa en el 56% del mercado de gasolina y el 40% del mercado de diésel, siendo el mayor actor en ambos rubros.Para Fuentes, este tipo de salvatajes "demuestran la incapacidad financiera, operativa y técnica" de la compañía y, si bien "han paliado los malos resultados acumulados" de los últimos años, "en general contribuyen de manera negativa sobre las finanzas públicas". En ese sentido, señaló que el salvataje de 3.200 millones de dólares requerido por Petroperú en 2023 representa el 5% de todo el presupuesto público para el año.Además, el experto consideró que los salvatajes no resuelven el problema de la petrolera estatal, asegurando que los inconvenientes "van más allá del aspecto financiero y tienen que ver más con temas institucionales y de buen gobierno corporativo". Entre finales 2021 y principios de 2022, sin ir más lejos, las nuevas autoridades de la empresa abrieron investigaciones administrativas contra funcionarios de la gestión anterior por diferentes irregularidades que implicaron gastos excesivos o pagos que no correspondían.El economista entiende, de todos modos, que "los fundamentos macroeconómicos de Perú, tanto monetarios como fiscales, se mantienen sólidos" a pesar de la sangría de la petrolera y hasta apuntó que "han evitado que la calificación de Petroperú sea peor".Fuentes restó trascendencia al impacto que tuvo en los malos resultados la modernización de la refinería de Talara, en el departamento de Piura (noroeste). Se trata de una planta construida en 1917 y que es controlada por Petroperú desde su creación en 1969. La planta fue sometida a un proceso de modernización que se inició en 2014 y que permite, según la empresa, aumentar la capacidad de refinación de petróleo y producir combustible de mejor calidad.El economista recordó que la modernización de Talara le ha significado "un elevado costo económico" a la compañía, que ha debido desembolsar unos 5.500 millones de dólares "a lo largo de casi una década, con múltiples incrementos en el costo de la inversión y el horizonte de trabajo". De todas maneras, consideró que "si bien una parte de los resultados de Petroperú están relacionados a la construcción, principalmente ante la menor producción por la modernización, la situación operativa ya era mala antes del proyecto".Para Fuentes, el retorno de Petroperú a las actividades de producción de hidrocarburos con nuevos lotes en Talara podría representar "un riesgo adicional para las finanzas públicas del país", ya que la compañía no cuenta con "la suficiente experiencia y capacidad financiera", según el experto.En este contexto, el economista no ve con malos ojos una posible privatización de la petrolera estatal, una iniciativa planteada en septiembre de 2023 por el partido Avanza País.El experto admitió, sin embargo, que "en el actual contexto es difícil apuntar a una privatización por la precaria situación de la empresa" y consideró que en la actualidad no hay un "espacio político" adecuado para emprender ese proceso. "Lo que sí podría contribuir, luego de sanear las finanzas, sería la participación privada en la empresa pública para aprovechar la especialización de los mejores jugadores del mercado", apuntó.

https://sputniknews.lat/20230930/burocracia-o-coyuntura-internacional-las-claves-del-estancamiento-de-la-mineria-peruana-1144251845.html

https://sputniknews.lat/20231013/peru-puede-perder-el-1-de-su-pib-por-una-crisis-en-la-pesca-que-aun-no-tiene-explicacion-1144674407.html

https://sputniknews.lat/20231017/los-pedidos-de-vacancia-presidencial-en-peru-se-han-banalizado-1144819133.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

perú, 🏛️ compañías, petroperú, combustible, 💬 opinión y análisis, petróleo, 📈 mercados y finanzas