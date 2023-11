https://sputniknews.lat/20231107/una-explosion-mata-a-un-ayudante-del-jefe-de-las-ffaa-de-ucrania-que-se-sabe-hasta-ahora-1145514523.html

Una explosión mata a un ayudante del jefe de las FFAA de Ucrania: ¿Qué se sabe hasta ahora?

Este 6 de noviembre falleció en la región de Kiev el uniformado Gennadi Chastiakov, ayudante del comandante en jefe de las tropas ucranianas Valeri Zaluzhni... 07.11.2023, Sputnik Mundo

En medios de comunicación circulan varias teorías sobre lo que le ocurrió al ayudante del general jefe de Ucrania. Sputnik echa un vistazo a lo que se sabe actualmente sobre la muerte de Chastiakov.El incidente ocurrió la tarde del 6 de noviembre, a las 17:15 horas de Moscú, en el domicilio del comandante Gennadi Chastiakov, en la localidad de Chaiki, región de Kiev. El uniformado celebraba su 39 cumpleaños rodeado de miembros de su familia, entre ellos su esposa y sus cuatro hijos. Había vuelto a casa con bolsas de regalos y obsequios de sus colegas, y los estaba abriendo para enseñárselos a sus parientes.Según Valeri Zaluzhni, Chastiakov murió a causa de la explosión de un artefacto no identificado. Así lo escribió el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas en su mensaje para las redes sociales.Sin embargo, el Ministerio del Interior ucraniano declaró que resultados preliminares muestran que Chastyakov murió como consecuencia de "una manipulación incorrecta de municiones", citando información de la policía y de investigadores.Según el funcionario del Gobierno ucraniano, el hijo de Chastiakov, de 13 años, tomó una de las granadas en sus manos y "empezó a retorcer la anilla". Después, su padre "le quitó la granada al niño y tiró de la anilla, provocando una trágica explosión".En la casa de Chastiakov se descubrieron otras cinco granadas de este tipo sin explotar, que serán sometidas a peritaje en el marco de la investigación, añadió el Ministerio del Interior.Según Klimenko, tras registrar el despacho del colega que había hecho el "regalo", la policía encontró otras dos granadas similares. Imágenes no verificadas difundidas por los medios de comunicación locales y supuestamente tomadas en el lugar del incidente muestran granadas de mano esparcidas entre las bolsas de regalo y los presentes. La explosión también hirió gravemente al hijo de Chastiakov, que fue hospitalizado, según declaró la portavoz Mariana Reva, funcionaria del Ministerio del Interior, a la televisión ucraniana.Sin embargo, los medios de comunicación ucranianos han dado una versión diferente de lo ocurrido. Fuentes citadas afirman que, según la viuda del fallecido, uno de los regalos contenía un artefacto explosivo. Al parecer, la bolsa de regalo en cuestión contenía una botella de alcohol y copas de vino con forma de granada. El regalo fue entregado por un alto asistente del comandante en jefe adjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexandr Tímchenko. Chastiakov se graduó en la Academia Militar de Odessa y sabía exactamente cómo manejar una granada, según declaró una fuente del Estado Mayor ucraniano a un medio de comunicación local.La muerte de Gennadi Chastiakov puede interpretarse como un mensaje a Valeri Zaluzhni por parte del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó el asesor del jefe de la República Popular de Donetsk, Yan Gagin. El mandatario local afirmó que la "ruptura" entre Zelenski y Zaluzhni es evidente desde hace tiempo, y calificó el círculo de altos funcionarios ucranianos de "nido de víboras". Anteriormente, Zaluzhni admitió que Kiev necesitaba dar un salto tecnológico masivo para romper el actual "estancamiento" en su contraofensiva contra las tropas rusas.El general también reconoció que "los libros de texto de la OTAN" y "las matemáticas" que hizo Kiev para planificar la contraofensiva no lograron impedir que las fuerzas rusas frenaran en seco a las tropas ucranianas. El asesor de la presidencia ucraniana Ígor Zhovkva tachó de inapropiado el comentario sobre el "punto muerto". El asesor también cuestionó la sombría valoración de Zaluzhni sobre la situación en el frente.A finales del octubre, un periódico británico informó que la fracasada contraofensiva ucraniana había provocado fricciones entre Zaluzhni y Zelenski. Según el periódico, el mandatario de Ucrania insiste en nuevos intentos de contraofensiva, mientras que Zaluzhni afirma que la atención debe centrarse en que el Ejército del país europeo mantenga las posiciones actuales y se prepare para el asalto del año próximo.

