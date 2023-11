https://sputniknews.lat/20231108/la-casa-blanca-le-pone-un-alto-a-netanyahu-y-dice-que-israel-no-debe-ocupar-gaza-tras-el-conflicto-1145527190.html

La Casa Blanca le pone un alto a Netanyahu y dice que Israel no debe ocupar Gaza tras el conflicto

La Casa Blanca le pone un alto a Netanyahu y dice que Israel no debe ocupar Gaza tras el conflicto

En las últimas semanas se han registrado fuertes diferencias entre Estados Unidos e Israel conforme avanza la operación en Gaza; no obstante, Washington... 08.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-08T04:44+0000

2023-11-08T04:44+0000

2023-11-08T04:44+0000

defensa

joe biden

eeuu

israel

hamás

benjamín netanyahu

palestina

john kirby

washington

gobierno de israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/08/1145528061_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_dec540ed192d3f241e030c8f42c79f69.jpg

La Casa Blanca sigue mostrando marcadas diferencias con las acciones y planes del Gobierno de Israel en torno a su operación en Gaza y la más reciente está relacionada con la intención de ocupar esa región palestina una vez terminada la guerra.El Gobierno de Estadios Unidos puso un alto a las intenciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de ocupar la Franja de Gaza tras su operación militar y aseguró que ese plan no es bueno ni siquiera para el pueblo de Israel.Estas declaraciones se presentan después de que Netanyahu afirmara el 6 de noviembre a ABC News que Gaza debe ser gobernada por "quienes no quieran seguir el camino de Hamás", para después añadir: "creo que Israel tendrá, durante un periodo indefinido, la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos".Los planes del líder israelí son muy divergentes de los de su principal aliado, pues Estados Unidos, en la propia voz del presidente Joe Biden, se ha manifestado tajantemente contra una reocupación del territorio palestino tras los ataques que han dejado más de 10.000 civiles muertos, la mayoría de ellos niños, de acuerdo con el recuento de las autoridades palestinas actualizado a este 7 de noviembre.Esta es la más reciente de las fuertes diferencias que han surgido entre Estados Unidos e Israel conforme avanza la operación del país hebreo en territorio palestino, otra ha sido la desobediencia de los israelíes al llamado de la Administración Biden para decretar una pausa humanitaria en la zona.La semana pasada, el secretario de Estado Antony Blinken presionó a los israelíes para que hicieran una "pausa humanitaria", petición que fue secundada el 6 de noviembre por Biden durante una llamada telefónica con Netanyahu; sin embargo, la solicitud del Washington no ha sido atendida y han continuado los ataques contra civiles en el enclave palestino.Pese a las aparentes diferencias entre su Gobierno y su homologó israelí, Biden reiteró su apoyo a Israel durante la misma llamada con Netanyahu del 6 de noviembre.

https://sputniknews.lat/20231105/israel-asegura-que-ha-dividido-a-la-franja-de-gaza-en-dos-partes-1145446132.html

eeuu

israel

palestina

washington

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, eeuu, israel, hamás, benjamín netanyahu, palestina, john kirby, washington, gobierno de israel, abc news, antony j. blinken, franja de gaza, 📰 conflicto palestino-israelí