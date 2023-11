https://sputniknews.lat/20231108/ministra-espanola-insta-al-mundo-a-romper-relaciones-diplomaticas-con-israel-1145553902.html

Ministra española insta al mundo a romper relaciones diplomáticas con Israel

MOSCÚ (Sputnik) — La ministra interina de Derechos Sociales de España, Ione Belarra, llamó a la comunidad internacional a romper relaciones diplomáticas con... 08.11.2023, Sputnik Mundo

"Yo le estoy reclamando también a mi país y a otros países que rompamos relaciones diplomáticas con Israel porque eso mandaría el mensaje político correcto y es que no queremos tener nada que ver con un criminal de guerra", dijo la titular de cartera al canal televisivo Al Jazeera. Belarra instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a parar el "genocidio planificado que está llevando a cabo contra el pueblo de Palestina". La ministra española advirtió que la actuación israelí "es una amenaza global a la democracia porque se lo están haciendo al pueblo de Palestina, el día de mañana se lo pueden hacer a cualquiera". Belarra cuestionó también el "silencio atronador" de tantos países y en particular de la Unión Europea. La ministra del Gobierno español pidió "sanciones económicas a Netanyahu y a su cúpula política, llevar ante la corte penal internacional a todos los responsables políticos que están dándole al botón y que están llevando adelante estos bombardeos masivos contra población civil, y lo que es una vulneración flagrante del derecho internacional humanitario". "Los hospitales, las escuelas, el personal de Naciones Unidas no pueden ser objetivo militar, no pueden ser objetivo de estos ataques", apostilló. El conflicto palestino-israelí volvió a estallar el 7 de octubre después de que el ala militar del movimiento palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, lanzara la operación sorpresa Diluvio de Al Aqsa capturando a más de un centenar de prisioneros israelíes, entre soldados y oficiales de alto rango. En represalia las tropas israelíes iniciaron la operación Espadas de Hierro con bombardeos aéreos masivos de Gaza y la noche del 25 al 26 de octubre comenzaron una campaña terrestre. Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades que hasta la fecha han dejado más de 10.000 civiles muertos, en su mayoría niños y mujeres, en Gaza y más de 1.400 fallecidos en Israel. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región, como lo determinó la ONU en 1947. Israel, si bien declara que acepta el principio de los dos Estados, no se ha retirado definitivamente de los territorios palestinos ocupados.

