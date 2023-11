https://sputniknews.lat/20231108/optimismo-en-los-libertarios-argentinos-la-gente-va-a-elegir-el-cambio-a-la-continuidad-1145555181.html

Optimismo en los libertarios argentinos: "La gente va a elegir el cambio a la continuidad"

Optimismo en los libertarios argentinos: "La gente va a elegir el cambio a la continuidad"

En la recta final de la campaña, los seguidores de Javier Milei están expectantes por lo que pueda suceder en el balotaje y esperan que la sociedad acompañe su... 08.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-08T22:10+0000

2023-11-08T22:10+0000

2023-11-08T22:10+0000

cara o ceca

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

javier milei

política

ucrania

unión europea (ue)

comisión europea

mauricio macri

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/08/1145555346_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e23bd6067d7f503a6de98a8181f5f8a7.png

Optimismo en los libertarios argentinos: “La gente va a elegir el cambio a la continuidad” Optimismo en los libertarios argentinos: “La gente va a elegir el cambio a la continuidad”

El candidato libertario, Javier Milei, busca llegar al 19 noviembre sin mayores sobresaltos, luego de haber pagado costos por aliarse con el expresidente Mauricio Macri con diputados electos de su partido, por pertenecer a la “casta” y por el rechazo a que adquiera poder preponderante en un posible gobierno suyo.Sin embargo, las cúpulas de La Libertad Avanza, afirman que este pacto es un activo y que no implica encorsetar las políticas de Milei. "Quedó muy en claro que el apoyo de Macri y de parte del PRO no implica un condicionamiento. Solo nos van a ayudar con la fiscalización de los votos el día de las elecciones, porque quieren que gane el cambio", afirmó Sebastián Etchevehere, excandidato a gobernador de Entre Ríos por la Libertad Avanza.Sostuvo que el proyecto de dolarización sigue en pie. “Es irrenunciable porque la gente ya la eligió. Todos se han volcado al dólar para protegerse de los vaivenes económicos que sufren. Javier interpretó esa conducta que atraviesa a toda la sociedad que quiere ahorrar”.Referentes del espacio y hasta el propio Milei han puesto en duda la transparencia del sistema electoral y eso pone en duda cómo reaccionan en caso de perder.“Hay conductas fraudulentas parecen ser parte del ‘folklore electoral’ y estar justificadas, como esconder o robar boletas cuando un partido no tiene suficientes fiscales”, opinó Etchevehere sobre el tema.Avanza la incorporación de Ucrania a EuropaLa Comisión Europea recomendó que se inicien conversaciones para que Ucrania se incorpore a la Unión Europea, en medio del conflicto en ese país con Rusia. ¿Qué consecuencias podría traer?“Rusia acepta la adhesión, pero se niega categóricamente a la expansión de la OTAN. Esa es la línea que no se debe cruzar. De hecho, ellos quieren recobrar una relación estratégica con Europa” dijo Sebastián Schulz, analista internacional.“Las ayudas del Congreso de EEUU ni siquiera van necesariamente al ejército ucraniano, sino que va a las grandes contratistas del ejército estadounidense y a los grupos de mercenarios ucranianos que buscan la desestabilización y la continuación del conflicto. Es insostenible que este nivel de financiamiento continúe”, añadió.

argentina

ucrania

unión europea (ue)

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, elecciones generales en argentina (2023), javier milei, política, ucrania, unión europea (ue), comisión europea, mauricio macri, rusia, otan, 📰 ampliación de la otan, eeuu, аудио