https://sputniknews.lat/20231108/varios-heridos-y-detenidos-en-protestas-en-madrid-contra-la-ley-de-amnistia-1145535367.html

Varios heridos y detenidos en protestas en Madrid contra la ley de amnistía

Varios heridos y detenidos en protestas en Madrid contra la ley de amnistía

MOSCÚ (Sputnik) — Una manifestación contra la ley de amnistía que comenzó el 7 de noviembre como "una protesta pacífica", culminó frente a la sede del Partido... 08.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-08T12:52+0000

2023-11-08T12:52+0000

2023-11-08T12:52+0000

españa

🌍 europa

partido socialista obrero español (psoe)

pedro sánchez

unión europea (ue)

manifestación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/08/1145534830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3db09d9cec685d9986483f189cbedd81.jpg

"El saldo final ha sido de siete detenidos, entre ellos un menor de edad, y 39 heridos, entre los que se cuentan 30 agentes de la Policía Nacional", publicó el medio en su página web. La quinta jornada de protestas contra la ley que el PSOE está negociando con los partidos catalanes Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para otorgar la amnistía a los independentistas catalanes y facilitar la investidura del presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, reunió a unas 7.000 personas, de acuerdo con el diario. El propio Sánchez aseguró en su cuenta de X que las manifestaciones "no quebrarán al PSOE". "No esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialistas. Su silencio les retrata. El avance social y la convivencia merecen la pena", manifestó el líder socialista.El pasado 29 de mayo, Sánchez anunció la decisión de disolver las Cortes Generales y adelantar las elecciones generales al 23 de julio tras la derrota del partido gobernante PSOE por el opositor Partido Popular (PP) en los comicios municipales. Según los resultados de las elecciones del 23 de julio, el PP, de centroderecha, obtuvo 136 diputados de los 350 escaños del Parlamento, mientras que el gobernante PSOE, de izquierda, consiguió 122, por lo que necesitan el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176) y reelegir a Sánchez como jefe del Gobierno. Si los diputados españoles no designan un candidato para el 27 de noviembre, el rey de España tendrá que disolver ambas cámaras del Parlamento y convocar elecciones anticipadas.

https://sputniknews.lat/20231008/puigdemont-a-prision-protestas-masivas-en-barcelona-ante-una-posible-ley-de-amnistia--videos-1144531413.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, partido socialista obrero español (psoe), pedro sánchez, unión europea (ue), manifestación