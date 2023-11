https://sputniknews.lat/20231109/ante-la-escasez-de-efectivos-en-sus-ffaa-ucrania-se-prepara-para-movilizar-a-las-mujeres-1145571018.html

Ante la escasez de efectivos en sus FFAA, Ucrania se prepara para movilizar a las mujeres

Ante la escasez de efectivos en sus FFAA, Ucrania se prepara para movilizar a las mujeres

Los altos mandos ucranianos han decidido reclutar a más mujeres. La medida llega luego de que las Fuerzas Armadas del país sufrieran cuantiosas pérdidas a lo... 09.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-09T18:46+0000

2023-11-09T18:46+0000

2023-11-09T18:46+0000

defensa

ucrania

🛡️ fuerzas armadas

fuerzas armadas de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/09/1145570533_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_d997297578979d3b70c7cbc3256eb70f.jpg

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó a la Rada Suprema una legislación por la que se prorroga la ley marcial y la movilización general en el país durante otros 90 días a partir del 16 de noviembre. La medida se produce en un momento en que el Gobierno de Kiev está intentando aumentar el número de soldados del Ejército después de la fracasada contraofensiva en la que murieron más de 90.000 soldados.Inmediatamente después del inicio de la operación militar especial de Rusia, el 24 de febrero de 2022, se anunció una movilización general en Ucrania. En virtud de la ley, los reservistas militares de entre 18 y 60 años de edad han sido elegibles para el servicio militar obligatorio.En septiembre de 2023, Kiev pidió a los Estados miembros de la UE que deportaran a los supuestos "evasores del reclutamiento" ucranianos, algo que los países europeos se negaron en gran medida a hacer hasta ahora, mientras que en agosto, Zelenski ordenó una revisión completa de todas las exenciones de movilización concedidas por las comisiones médicas militares (CMM) a partir del 24 de febrero de 2022. Anteriormente, informaron que los ucranianos que no querían luchar habían dado cuantiosos sobornos a funcionarios de las CMM para obtener pases fraudulentos.En el transcurso del conflicto, han aparecido informes y videos que muestran cómo los oficiales de reclutamiento agarran por la fuerza a hombres ucranianos en diversas partes del país. Los prisioneros de guerra ucranianos afirman que la moral es baja y que muchos reclutas son empujados al frente sin formación, protección ni munición adecuadas.Mientras tanto, el periódico estadounidense The New York Times llamó la atención sobre el esfuerzo de Kiev por llenar su vacío de soldados movilizando a más mujeres ucranianas.De acuerdo con el Ministerio de Defensa del país, 43.000 mujeres prestan servicio en las Fuerzas Armadas, lo que supone un asombroso aumento del 40% desde 2021. En consecuencia, las tropas ucranianas cancelaron las restricciones que impedían a las reclutas servir como ametralladoristas, comandantes de tanques, francotiradoras y conductoras de camiones. También elevó de 40 a 60 años el límite de edad de las mujeres aptas para el reclutamiento.En el periódico señalaron que, aunque la decisión del Ejército ucraniano de reclutar a más mujeres y levantar las restricciones es "un paso hacia la igualdad", "también refleja grandes pérdidas" que ha cobrado el conflicto de Ucrania.De hecho, las reclutas femeninas no son ninguna novedad para las tropas modernas.Sin embargo, el problema de las reclutas ucranianas no es el aumento cuantitativo de su número para cubrir las lagunas existentes, sino la grave situación en el frente que puede convertirlas rápidamente en carne de cañón.Recientemente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Valeri Zaluzhni, concedió una extensa entrevista al periódico británico The Economist en la que argumentaba que la tan discutida contraofensiva ucraniana se había estancado y no cabía esperar un "gran avance" en un futuro próximo.Los interlocutores de Sputnik se refirieron anteriormente a un antiguo conflicto entre Zaluzhni y Zelenski: mientras el primero trata de salvar al Ejército ucraniano, hacer una pausa y prepararse para una ofensiva en la primera mitad de 2024, el segundo insiste en la necesidad de proseguir con las operaciones de combate a toda costa. La oficina del presidente ucraniano sometió al exgeneral a duras críticas por la entrevista del comandante en jefe sobre el "estancamiento".

https://sputniknews.lat/20231106/teniente-retirado-de-eeuu-compara-a-zelenski-con-hitler-por-negar-la-realidad-1145472625.html

https://sputniknews.lat/20231107/el-sistema-antiaereo-espanol-suministrado-a-ucrania-resulto-ineficaz-contra-los-drones-rusos-1145515566.html

https://sputniknews.lat/20231106/la-prensa-occidental-insiste-en-que-hay-una-ruptura-en-el-liderazgo-ucraniano-1145449336.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 🛡️ fuerzas armadas, fuerzas armadas de ucrania