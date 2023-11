https://sputniknews.lat/20231109/haiti-eeuu-multiplica-la-guerra-enviando-dinero-y-armas--1145591547.html

Haití: "EEUU multiplica la guerra enviando dinero y armas"

Haití: "EEUU multiplica la guerra enviando dinero y armas"

Haití no logra estabilizarse y la dependencia económica con Washington le juega una mala pasada. Entrevistamos a la investigadora colombiana Marcela Landazábal Mora, doctora en Estudios Latinoamericanos.

Haití se desangra en medio de una crisis humanitaria sin precedentes. El país caribeño está cercado por el accionar de violentas pandillas, fragilización política, problemas fronterizos, dependencia económica, racismo y la ayuda humanitaria que se diluye en el camino por los altos niveles de corrupción locales."El número de desplazados ha aumentado. Ya llevamos en lo que va del año 200.000 personas fuera de sus hogares por situaciones de violencia. El 60% de la población está en pobreza, el 25% en pobreza extrema o miseria y la inflación alcanza el 45%", explicó a Telescopio la investigadora colombiana Marcela Landazabal Mora, doctora en Estudios Latinoamericanos."El problema es que las pandillas ejercen poderes urbanos que generan desplazamiento hacia las zonas rurales con desabastecimiento de alimentos", agregó.El magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, en julio de 2021, generó una ola de terror y de inseguridad. Más de dos años después, gran parte del territorio es controlado por pandillas mientras crece el desmantelamiento de las instituciones.Consultada sobre el pedido de la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de Haití de 21 millones de dólares a EEUU para garantizar mejores condiciones en los albergues y contar con servicios de protección para los desplazados, la entrevistada sostuvo que el monto "está en el marco de una petición mucho más grande, de un total de 65 millones de dólares, para abastecer la ayuda de armamento a la policía y al entrenamiento, y otros 100 millones para acciones humanitarias y robustecer la capacidad de seguridad".Entre octubre de 2022 y junio de 2023, la Policía Nacional de Haití registró cerca de 2.800 asesinatos, afectando a mujeres y menores. Según las autoridades, los secuestros aumentaron con cerca de 1.500 casos."Haití necesita un entorno de seguridad, reformular su propia capacidad de organización. No tiene Ejército y debería, para atender las cuestiones humanitarias, actuar en catástrofes y construir casas, por ejemplo. No hay estabilidad política", aseguró la investigadora colombiana.Más de 115.000 haitianos han sido retornados forzosamente desde países vecinos en lo que va de este año 2023, muchos de ellos sin identificación adecuada, lo cual complica su proceso de reintegración.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

